Devět nových vlaků řady 847 RegioFox začne v první polovině příštího roku jezdit po železničních tratích na Vysočině. Moderní vlaky nabídnout klimatizaci, audiovizuální systém a bezbariérový přístup.

Na tratích Vysočiny je už nasazeno šest moderních elektrických jednotek řady 650.2 RegioPanter. | Foto: Deník/Ondřej Švára

V prvním pololetí roku 2024 by po vysočinských tratích mělo začít jezdit devět moderních motorových vlaků řady 847 RegioFox.

Nové vlaky budou postupně nasazeny na vytížené linky. „Především na trati z Havlíčkova Brodu přes Jihlavu do Telče a Slavonic, dále na spěšných vlacích z Havlíčkova Brodu přes Jihlavu do Znojma a na vybraných spojích z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou,” uvedl Petr Pošta z tiskového oddělení Českých drah.

Z Pardubického kraje budou na Vysočinu zajíždět další nové RegioFoxy po trati 238 Pardubice – Havlíčkův Brod.

Po nasazení nových motorových jednotek RegioFox zůstane v regionu také všech třináct moderních bezbariérových vozů řady 841 RegioSpider. Ty budou jezdit na tratích z Havlíčkova Brodu do Humpolce, Ledče nad Sázavou, na trati z Křižanova přes Velké Meziříčí do Studence a z Jihlavy do Třebíče.

Na tratích Vysočiny je už také nasazeno šest moderních elektrických jednotek řady 650.2 RegioPanter, které na své linky vyjely poprvé na začátku května 2023.

Cestující se s RegioPantery mohou svézt na trati 250 mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou, na trati 225 v úseku Havlíčkův Brod – Jihlava město a na trati 230 Havlíčkův Brod – Kolín.