Výstavba je naplánována v rámci již několik let probíhajícího procesu transformace domova, který je krajskou příspěvkovou organizací. Jedná se o klienty se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav však nevyžaduje, aby nutně museli žít za zdmi ústavu.

Právě pro ně budou určené dvě malé domácnosti, které mají obývat pod dohledem odborného personálu. Podobné domky již stojí v některých dalších městech a obcích žďárského okresu.

„Jde o změnu organizace z ústavního typu na komunitní typ pobytových sociálních služeb, které budou poskytovány o menší kapacitě v běžné zástavbě měst a obcí po celém kraji,“ vyjádřil se náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

O stavebních pozemcích nabídnutých právě k tomuto účelu se ve Žďáře hovořilo několik let. „Město prodejem pozemků pro tyto domy vychází vstříc další potřebné sociální službě, po které rodiny s osobou se zdravotním postižením dlouho volaly. Do nových domků se v první řadě nastěhují klienti Domova Kamélie, kteří ze Žďáru nad Sázavou pocházejí, anebo tam mají vazby na svoji původní rodinu,“ uvedl místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement s tím, že v případě uvolnění kapacity bude služba především pro občany Žďáru a okolí, kteří spadají do této cílové skupiny.

Domky v ulici U Křížku mají být hotovy na konci příštího roku, přičemž se zahájením provozu je počítáno v prvním pololetí roku 2021.