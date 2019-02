Žďár nad Sázavou – Velikonoční svátky a Mezinárodní den památek a historických sídel se speciálním programem se v některých vysočinských památkách tento prodloužený víkend střetly. Výjimkou nebyl ani žďárský poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Ten se tak vypravilo prohlédnout více návštěvníků než kdy jindy, a to zejména v neděli odpoledne, kdy byl vstup do památky zapsané na seznamu UNESCO od 14 do 17 hodin zdarma. Velikonočně vyzdobený svatostánek však lákal stovky návštěvníků i mimo dobu, kdy byl do impozantní stavby vstup zdarma.

„Zpřístupnění kostela je součástí vznikající tradice ve Žďáře nad Sázavou, kdy jsou na Boží hod vánoční i na Boží hod velikonoční pro veřejnost otevřeny i další žďárské památky – klášterní bazilika i kostel svatého Prokopa," uvedla Lenka Kubizňáková ze správy areálu na Zelené hoře.