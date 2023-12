/FOTO, VIDEO/ Velké objevy očekávají archeologové od chystaného prozkoumání kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Dosud totiž moc výzkumů odborníci na místě nedělali. Hlavní průzkumné práce začnou na začátku příštího roku. Nedávno archeologové ve Žďáře zkoumali také baziliku, ve které se propadla podlaha.

Archeologové budou zkoumat klášter ve Žďáře a odhalovat jeho tajemství. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Na výzkumu kláštera ve Žďáře nad Sázavou se podílí archeolog Marek Peška z organizace Archaia Brno. „V samotném klášteře moc výzkumů zatím nebylo. Doufáme, že se nám podaří upřesnit a zlepšit pohled na jeho stavební vývoj. Chtěli bychom přiblížit jeho počátky. Sami jsme zvědaví, co nás tam všechno čeká. Jde o záchranný výzkum,“ uvedl odborník pro Deník.

První výsledky očekává Peška nejdříve v příštím měsíci. „Ještě uvidíme, co nás na místě všechno čeká. Záchranný výzkum děláme v souvislosti s chystanou stavbou. Je vlastně zákonná povinnost kvůli tomu dělat archeologický výzkum,“ upřesnil Peška. Původně plánovali odborníci s pracemi začít dříve. Jenže je museli odložit na leden kvůli nevyhovujícímu počasí.

Do nových objevů ve Žďáře se archeologové pustí jen pár měsíců poté, co zkoumali propadlou podlahu v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše. Tam byl Jakub Těsnohlídek z Archaia Brno s výsledky spokojený. „Pod podlahou jsou pohřbení nebožtíci. V minulosti se to běžně dělalo. My jsme se dostali do zásypů těch hrobů, ne na úplné dno,“ přiblížil naposledy Těsnohlídek s tím, že se jim podařilo také zjistit, že na místě v minulosti hořelo.

Vykopávky ve Žďáře zajímají Terezu Špačkovou. „Když jsem se doslechla o propadlé podlaze, šla jsem se na ni podívat. Chtěla jsem to vidět. A pak jsem si dohledávala, co tam všude našli. Že budou zkoumat další místo jsem nevěděla. Ale budu chtít vědět, jestli se jim i tam podaří objevit něco nevšedního,“ popsala žena svoje dojmy.

Bývalý klášter Studnice Blahoslavené Panny Marie je postavený původně v gotickém slohu. Na jeho úpravě se podílel i slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Klášter ve středověku i baroku patřil cisterciáckému řádu. Budova následně sloužila i jako zámek. Od roku 1970 je klášter kulturní památkou.

