Vstupní branou do rozkvetlé zeleně doplněné květinovými aranžmá je tentokrát hráz Konventského rybníka. Hlavním tématem celé prohlídky je čas. Čas, jak ho vnímáme nyní, a jak jej vnímali naši předkové. „V minulosti lidé více rozdělovali své činnosti podle ročního období. V létě se snažili co nejvíce pracovat venku, v zimě více doma odpočívali, protože odpočívala i sama příroda,“ připomenul návštěvníkům průvodce zámeckými zahradami Jaroslav Svoboda.

Střed místa, kde se prolíná historie se současností, tvoří Studniční kaple. „Váže se k ní pověst o založení kláštera. Na tomto místě se totiž údajně zakladateli kláštera zjevila Panna Marie a řekla mu, aby tam vykopal studnu a u ní založil klášter. Zázrak, který se udál, umocnil úctu lidí k Panně Marii a okolo studny byla postavena kaple, aby studnu chránila,“ popsal průvodce pověst, která doprovází toto místo.

Studniční kaple, stejně jako další unikátní stavební památky, jsou nedílnou součástí zámeckých zahrad. Návštěvníci se tam dozvědí podrobnosti o životě rodiny Kinských, informace o tom, co se v zahradách pěstovalo a pěstuje i zajímavosti o květinových aranžmá, kterých je v zahradách hned několik. „Je to tu krásné. Jsme tady na dovolené a máme velké štěstí, že jsou zahrady právě otevřené. Na Vysočině jsme poprvé a rozhodně ne naposled. Doufám, že se nám příště poštěstí dojet zase v době otevřených zahrad,“ poznamenala jedna z návštěvnic, Petra Stojkovičová z Blanska.

Otevřené zahrady ale nejsou vše, co žďárský zámek tento týden nabídne. „Od pátku až do neděle se bude v zámeckém areálu konat festival KoresponDance. Je to festival tance, pohybového divadla a nového cirkusu,“ informoval Jaroslav Svoboda.