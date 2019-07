Žďár nad Sázavou - První srpnový týden zastaví Kinematograf poprvé v historii také ve žďárském zámku. Už přes 25 let vyráží projekční vozy Filmového léta bratří Čadíků do desítek českých i slovenských měst, kde po několik dnů promítají filmy na veřejných prostranstvích pod širým nebem za dobrovolné vstupné.

Od 5. do 8. srpna na pivovarském nádvoří promítnou snímky Čertí brko (5.8.), Hastrman (6.8.), Trabantem tam a zase zpět (7.8.) a Bohemian Rhapsody (8.8.). „Hned první den jsme do zámeckého letňáku vybrali pohádku Čertí brko, která se natáčela na Vysočině, a to na hradě v Ledči nad Sázavou,“ informoval provozní vedoucí žďárského zámku Petr Sedlák.