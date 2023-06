Sykovec a Pilák ožívají: kempům se daří, obsazují je i turisté z Vysočiny

Dobrou sezonu očekávají provozovatelé kempů na Vysočině. Do seznamů hostů zapisují rezervace, a to přesto, že i v kempech podražilo v průměru o dvacet až třicet procent. Ubytování potřebují jak školní výlety, tak i stálí hosté. Do kempů míří i turisté z blízkého okolí. Vyhovuje jim krátká vzdálenost i ceny. Autokempink Pilák u Žďáru má v červnu v chatkách skoro plno. Láká i Sykovec.

V legendárním kempu Stvořila u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku to už žije. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni