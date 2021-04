Projekt je zaměřený nejen na žáky, ale i učitele. „Učíme se například to, jak správně pracoval s cíli. Na začátku si uděláme analýzu, řekneme si, kam bychom se chtěli dostat, a po roce zhodnotíme, jak se nám to podařilo,“ uvedla jeden příklad ředitelka pelhřimovské základní školy Osvobození Šárka Třísková.

Podporované školy na Vysočině:

ZŠ a MŠ Dobronín

ZŠ Senožaty

ZŠ Želiv

ZŠ Pelhřimov, Osvobození

ZŠ Humpolec, Hálkova

ZŠ Přibyslav

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

ZŠ Hany Benešové a MŠ Bory

ZŠ Telč, Masarykova

Pedagogy pak podporuje ve spolupráci napříč předměty. „Třeba já jsem fyzikářka a pracuji s češtinářkou. Dáváme si vzájemně rady a tipy, jak by hodina mohla vypadat, a máme okamžitou zpětnou vazbu k naší výuce. Právě to nás posouvá dál,“ vyzdvihla Třísková.

Základní škola Osvobození je do programu zapojená teprve od září loňského roku. „Aktuálně se na něm podílí osm učitelů, ale postupně bych ho chtěla rozšířit na celou školu,“ nastínila Třísková.

To na základní škole ve Ždírci nad Doubravou se projektu účastní třetina pedagogů, kteří své dojmy pak předávají ostatním. „Naši zaměstnanci si vyměňují zkušenosti nejen mezi sebou, ale i s kolegy z jiných škol. Pro školu má tento projekt opravdu obrovský význam,“ nechal se slyšet ředitel školy Ota Benc.

Kritické hodnocení

Naopak nejdéle zapojeným a zároveň pilotním zařízením je základní škola v Dobroníně. „Přijali jsme zodpovědnost za sdílení zkušeností z projektu se školami v našem regionu. Pravidelně se setkáváme, bavíme se o své výuce a sdílíme zkušenosti,“ přiblížil ředitel dobronínské základní školy Ivo Mikulášek.

Aktuálně se projekt zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti. „Je to dovednost, která by měla prostupovat všemi předměty. Jde o to, aby učitelé uměli s textem pracovat natolik dobře, aby žáky vedli nejen k tomu, aby rozuměli, co čtou, ale i ke kritickému hodnocení a posléze interpretaci daného textu. To je v této době nejzásadnější,“ podotkl Benc.

Podobně to funguje také na pelhřimovské škole. „Do některých hodin zakomponováváme různé články a učíme z nich děti vytahovat to podstatné a kriticky se nad nimi zamyslet. Osobně to teď využívám v online hodinách a osvědčilo se mi to. Dětem se to líbí a baví je to,“ pochvaluje si Třísková.

Tento nápad se zamlouvá i rodičům. „V dnešní době, kdy se na nás dezinformace valí ze všech stran, je obzvláště dobré nad zprávami přemýšlet. Když se to děti naučí už na základní škole, je to jedině dobře,“ přemítala Aneta Marková z Pelhřimova.

Kellnerova nadace se ale nezaměřuje jen na duševní rozvoj dětí. Školy podporuje i finančně. „Nám například pomohla zaplatit knihovnu, ze které čerpáme materiály do výuky,“ prozradila Třísková.