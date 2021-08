Na vrchol kopce míří kroky poutníků čím dál častěji. I proto se v Jámách rozhodli upravit k místu, kde „roste“ Strom života, novou cestu. „Chodilo se tam po louce, a to se zemědělcům moc nelíbilo. Takže jsme si vybudovali svou vlastní cestu. Přemýšleli jsme ale, čím ji obohatit,“ říká jamský starosta Jiří Šikl.

První myšlenkou byla křížová cesta. „Ta je ale všude a navíc je to spíše křesťanská záležitost. To jsme nechtěli. Takže mě napadla taková cesta obráceného desatera. Aby nebyla prvotně křesťanská, ale aby lidem připomněla jejich cestu životem. A také to, jak se mají chovat, když na své životní pouti potkávají všech deset milníků zmíněných v desateru," vysvětluje Jiří Šikl.

Jednotlivá zastavení na cestě na vrchol Vejdochu budou symbolizovat slova vycházející z desatera božích přikázání. „Nebudou lidem ale říkat to, co musí, nýbrž co by měli. Až dojdou po cestě života ke Stromu života, měli by si uvědomit, že došli na konec. A že už se nedá nic spravit ani vrátit. Všechny milníky zůstaly za nimi. Na konci cesty je buď čekají nádherné výhledy, čistá obloha a čisté svědomí nebo zataženo bez výhledů a nic jiného než jen konec cesty. Cesty života. Taková je základní myšlenka,“ pokračuje jamský starosta.

Zastavení bude zveršované

Deset monumentálních kamenů podél trasy vedoucí ke Stromu života doplní nerezové výkovky z dílny uměleckého kováře Josefa Tulise. „První bude víra. Otevřený oblouk bude symbolizovat dveře a zároveň počátek cesty. Další bude úcta, pak klid, vděk, život, slib a tak dále,“ popisuje Jiří Šikl.

Každé zastavení bude navíc zveršované. „Oslovil jsem novoměstský dům s pečovatelkou službou a požádal, jestli by nám tamní obyvatelé, kteří tam prožívají podzim svého života, nemohli napsat nějaké krátké příběhy. A paní Rudolfa Vrbecká nám ke každému zastavení napsala báseň. Tyto básně si lidé, kteří se na Vejdoch vypraví, budou moci přečíst,“ odtajňuje další novinku na cestě obráceného desatera Jiří Šikl.

Místní obyvatelé už se na novou stezku, která bude slavnostně požehnána 19. září, těší. „Nová cesta nás posune zase někam dál. Lidé si Jámy pamatují i díky vyhlídce a Stromu života a nová cesta to ještě pozvedne,“ věří Marie Brychtová z Jám.