První písemná zmínka o Kadovu je z roku 1587. Rozvoj obce úzce souvisí se založením železářské huti v polovině 17. století. Kadov je známý i výrobou takzvaného Kadovánku – bylinného likéru, jehož recept je střeženým tajemstvím hostince U Janečků.

V Kadově se ani v době koronavoirové pandemie život nezastavil. Naopak. V Kadově to žije. Obec je turisty stále hojně navštěvovaná a vyhledávaná. Ale ani na místní se nezapomíná. Aby se jim v Kadově dobře žilo, pustili se tam hned do několika stavebních akcí. „Snažíme se. Letos jsme udělali plynofikaci v budově bývalé školy, takže dnes už vytápíme větší polovinu budovy plynem. Dokončujeme také oplocení okolo této budovy. A místní hasiči se zase pustili do nové střechy na muzikantské boudě na výletišti. Obec jim na to finančně přispěla," vyjmenovává některé z letošních aktivit starosta Kadova Jiří Lausch.

Co je teď před vámi?

Čeká nás realizace příčných prahů na říčce Fryšávce. Budou sloužit k zadržování vody, aby měli hasiči v případě požáru odkud vodu brát.

Mluvil jste o budově bývalé školy. Co je tam nyní?

Sídlí tam obecní úřad. A také je tam obecní byt a knihovna. V patře je velký sál, který slouží jako příležitostná noclehárna pro cyklisty. Využívají to například cyklisté z Poličky, kteří k nám jezdí pravidelně. V budově také pořádáme kulturní akce a pronajímá se i na různé oslavy narozenin a podobně.

Kadov je vyhledávaným turistickým cílem, a to kromě jiného i pro svou velkou nabídku občerstvení. Předloni přibyl další stánek, který u návštěvníků slaví velké úspěchy.

Umožnili jsme místnímu podnikateli nabízet občerstvení ve stánku u školy. Prodává tam pouze nealko. Kdo si chce dát pivo může, ale pouze nealkoholické. Stánek si už vybudoval dobré jméno, je hojně navštěvovaný. Jídlo odtamtud lidem chutná a díky otevřenému okýnku fungoval stánek i v době pandemie.