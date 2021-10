„Nejen proto, že máme uzavřenou koaliční smlouvu o nehromadění a nekumulaci funkcí, ale i proto, že člověk sice může mít představu, že zvládne být současně na dvou místech, ale v realitě života to nefunguje a vždy to vedlo k nedobrým vztahům, budu rezignovar na post místostarostky našeho města,“ potvrdila Romana Bělohlávková.

„Neumírám, pouze svou aktivitu ve vyšší míře budu přesouvat do poslanecké sněmovny,“ dodala s úsměvem.

Vzdát svého působení v komunální politice se ale zatím nechce. Na chodu města by se ráda podílela dál. „Jestli to bude v roli zastupitelky nebo neuvolněné radní města, to je ještě v jednání,“ podotkla Romana Bělohlávková.

Funkci místostarostky složí 4. listopadu. Při této příležitosti sdělí i jméno svého nástupce. Ve hře jsou dva kandidáti, a sice Zbyněk Vintr nebo Rostislav Dvořák.