Podle provozovatele kempu Radovana Petra se voda výrazně zlepšila od té doby co na rybníku nejsou rybáři. "Je vidět že je v rybníce více koupajících. Za lepší vodou jezdí i více místních a třeba i lidé z Nového Města,“ sdělil.

Na žďársku je kvalita vody vhodná ke koupání také na Velkém Dářku. Vykoupat se také dá na Pilské nádrži a Medlově.

Občerstvení v přírodě bez obsluhy. Lesní bary na Žďársku lákají k osvěžení

Narozdíl od Sykovce a Velkého Dářka, kde je kvalita vody vhodná ke koupání, ve vodní nádrži Sedlice na pelhřimovsku je voda dle hygieniků ke koupání nebezpečná. V přehradě je masový výskyt sinic. Hodnoty sinic a chlorofylu jsou ve vodě výrazně překročeny. Voda je nebezpečná pro koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Na pelhřimovsku se dá místo Sedlic vykoupat v lomu Horní Cerekev a ve vodní nádrži Trnávce, kde je voda vhodná ke koupání.

Na třebíčsku láká ke koupání Dalešická přehrada, biotop v Jemnicích nebo rybník Stejskal. Jihlavští mohou vyjet na Pařezité rybníky nebo do biotopu Malvíny – Třešť. Na havlíčkobrodsku ke koupání zve Břevnická nádrž.

Kvalita vody se dle hygienika Šimona Veleby u některých sledovaných vodních ploch v Kraji Vysočina zhoršuje letos rychleji nežli v předešlých letech. "Zejména se to týká některých vodních ploch na Havlíčkobrodsku a Žďársku. Tvrzení o rychlejším zhoršování kvality vody však nelze použít plošně na všechny vodní plochy v Kraji Vysočina,“ dodal Veleba.

Koupací plochy na Vysočině s horší kvalitou vody:



Havlíčkobrodsko:

Kachlička – zhoršená jakost vody - Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.

Ředkovec – zhoršená jakost vody - Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.



Pelhřimovsko:

Vodní nádrž Sedlice – voda nebezpečná ke koupání, zákaz koupání



Žďársko:

Domanínský rybník – zhoršená jakost vody - Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.

Koupaliště Nové Město na Moravě – Zhoršená jakost vody - Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.