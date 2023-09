Útokům vandalů čelí i kávavan Za Humny, který na hřišti prodává občerstvení. Emma Břečková, která tam pracuje, to popisuje jako peklo. „Měli jsme tu pro zákazníky stan, do kterého si mohli zajít. Ten jsme kvůli poničení několikrát opravovali. Jenže nakonec ho někdo porušil natolik, že jsme ho museli dát úplně pryč,“ přibližuje slečna nedávné události. A dodává, že podobných nešťastných zkušeností má vícero.

Další škody jsou na kávavanu, který někdo počmáral. „Samozřejmě šlo o sprostá slova. Nebo nám vandalové strhli vývěsku s nabídkou. Dále nám rozbili popelníky, které jsme tu měli. Jindy nám pro změnu někdo převrátil záchod. Všechno se to přitom stalo o prázdninách,“ upřesňuje Břečková s tím, že oproti minulosti počet excesů narůstá. „Loni toho tolik nebylo. Setkali jsme se jen s pár případy. Letos je to každou chvíli,“ doplňuje.

Ničené je však i samotné hřiště a prvky na něm. Nejnověji je natržená zástěna nad pískovištěm. Přesto na hřiště rádi chodí místní i turisté. Na šest dní se do Žďáru přijela z Libanonu podívat Natálie Chamdinová s dětmi a přáteli. „Ve městě se nám líbí a i hřiště je super. Ubytování máme kousek odtud, takže sem rádi s dětmi chodíme. Mají hodně možností, co tu mohou dělat,“ pochvaluje si návštěvnice plynulou češtinou.

I ona však popisuje, že bývá rozdíl mezi dnem a nocí. „Za těch pár dní, co tu jsme, jsme už večer v parku narazili na lidi, kteří hodně popíjeli. Atmosféra dětského hřiště se tak rázem změní. Je to škoda, protože jinak je to tady hodně krásné,“ porovnává Chamdinová.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Kromě zástěny už letos lidé poškodili například lana, oplocení nebo protrhli sítě. Radnice však upozorňuje, že ne vždy to bývá kvůli vandalům a opilcům. Občas to totiž způsobí i rodič, který chce za dítětem vylézt a pak špatně šlápne. Prolézačky jsou zároveň určené pro různé věkové kategorie. Hlavní hřiště je totiž určené pro děti od pěti do čtrnácti let. Menší mohou využít pískoviště a ti starší zase workoutové hřiště.

Žďárský starosta Martin Mrkos proto upozorňuje, aby návštěvníci byli více ohleduplní. „Musíme si hřiště lépe chránit. A strážníci nemohou hlídkovat všude ve městě najednou. Když tedy někdo uvidí něco, co by se dít nemělo, tak ať zavolá městskou policii,“ apeluje starosta.

Farčata přitom nejsou jediným místem ve Žďáře, kde vandalismus narůstá. Za poslední dva týdny musel problémy řešit také farmář Milan Daďourek u poutního kostela na Zelené hoře. Tam totiž má několik ovcí, které spásají trávu na jinak těžko dostupném terénu. „Někdo tam několikrát rozšrouboval vodní hadici a poničil ohradu. Setkali jsme se i s přikrmováním ovcí. To pro ně taky může být životně nebezpečné,“ vyjmenovává události hospodář.