Koordinátoři letošní Tříkrálové sbírky na Vysočině se snaží dostat kasičky na veřejně dostupná místa.

Koledníci totiž zatím kvůli epidemické situaci do domácností nemohou. „Kasičku u nás máme od pondělí. Myslím si, že to dobrá věc. Rád touto formou pomohu, když není možné, aby Tři králové chodili tak, jako vždycky,“ řekl Karel Přibyl z železářství v Telči, kde je jedna z kasiček.

Vhodit nějakou minci nebo bankovku do tříkrálové pokladničky mohou i Pelhřimovští hned na několika místech. „Když tu lidé vidí kasičku, hodně se zajímají a vyptávají, jak to s Tříkrálovou sbírkou letos je. Byli by rádi, kdyby k nim koledníci mohli přijít domů. Ale i kasička v obchodě má příznivý ohlas,“ prozradila Ivana Škodová z pelhřimovského pekařství MAR-IVA.

Vybraná místa na Vysočině, kde lidé pokladničku najdou



Nová Cerekev - mateřská škola

Pelhřimov - jídelna a obchod Zahrada

Rynárec - obecní úřad

Havlíčkův Brod - Lékárna Na Náměstí

Chotěboř - Římskokatolická farnost – děkanství

Žďírec nad Doubravou - Květiny - galanterie - papírnictví

Stříbrné Hory - obecní Úřad

Okrouhlice - MŠ a ZŠ Slunečnice

Maleč - Krámek s DOBROtami

Úsobí - Pekárna Lapek

Jihlava - Dřevocentrum Vaněk

Rohozná - obchod M + M

Telč - autodíly Svoboda

Jamné - obecní úřad

Dešov – pošta

Lukov - kostel sv. Jana Křtitele

Moravské Budějovice - Infocentrum

Horní Újezd – obchod

Jaroměřice nad Rokytnou - Vinotéka ROSNIČKA

Příložany - Farmářský obchod

Žďár nad Sázavou – řeznictví a uzenářství Maso Žďársko

Seznam míst, kde mohou lidé sbírku podpořit, nejen v Pelhřimově stále aktualizují. Protože ale neví, jak se bude situace vyvíjet dál, mají trochu svázané ruce. „Kasičky pořád ještě roznášíme. Hlavně ale čekám, až padne nějaké rozhodnutí a řeknou například, že 10. ledna pátý stupeň PSA neskončí, abych mohla rozjet umisťování kasiček na náhradní místa ve velkém. Zatím jsem jich umístila pár po Pelhřimovu a okolí. Jakmile se ale dozvím, že pelhřimovská koleda nebude moci být, tak všech třicet kasiček, které mám na Pelhřimov, se pokusím umístit,“ sdělila mluvčí Oblastní charity Pelhřimov Dominika Dufková.

Někteří koledníci a dobrovolníci nelení a pokladničky se snaží umisťovat sami. „Týká se to například Nové Cerekve a Vyskytné,“ doplnila Dominika Dufková.

V domovech pro seniory v Havlíčkově Brodě přeci jen Tři králové klienty zařízení navštíví. Za koledníky se však přestrojí tamní sociální pracovnice. „Řešili jsme alternativní způsoby, takže jsem pokladničky do domovů donesla a seniory obejdou sociální pracovnice. Tam tedy koleda bude,“ informovala koordinátorka Tříkrálové sbírky v Havlíčkově Brodě a okolí Pavlína Nováková.

A právě i na Havlíčkobrodsku mohou lidé na charitní kasičky narazit hned na několika místech. „Na těchto místech je letáček na dveřích, aby lidé věděli, že zde je možné přispět,“ dodala Nováková.

Někteří novou formu koledy vítají. „Když jsem v Božejově na chalupě, tak Tři krále třeba ani nezastihnu. Takhle můžu snadno přispět,“ usmála se Helena Heřmánková, která pokladničku se svojí kolegyní opatruje v obchůdku Káva-čaj v Pelhřimově.

Přispět do sbírky mohou obyvatelé Vysočiny také online. „Přijde mi zbytečné, že se sbírka nemůže uskutečnit fyzicky. Přeci nechodí procesí, ale jen tři děti a k tomu dospělí. Větší riziko je jít do obchoďáku, a když by někdo nechtěl, tak otevírat nemusí,“ přemítala Věra Houdková z Vodné s tím, že charita v Kamenici nad Lipou sdílela QR kód, tak poslala peníze alespoň touto formou.