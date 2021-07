Většina vodních ploch však musela ve dvacátých letech minulého století ustoupit nové silnici. „Na návsi byla největší vodní nádrž a téměř před každým statkem menší kaluž. V letech 1923 a 1924 byla většina rybníčků zasypána a obec upravila po návsi podél selských statků podkovovitou obecní silnici, připojující se oběma konci na silnici okresní,“ vysvětlil zánik vodních ploch v Bobrůvce ve své Vlastivědě moravské Novoměstský okres Josef František Svoboda.

I přesto je ale prý v obci a jejím bezprostředním okolí rybníků stále dost. „Rybníků máme hodně. Funguje u nás i rybářský spolek, který každoročně organizuje tradiční výlov obecního rybníku. S hudbou a grilovanými rybami. Bývá to velice pěkné. Jezdí se k nám na něj podívat i lidé odjinud,“ řekla starostka Bobrůvky Alena Němcová.

To ale určitě není jediná akce, kterou v Bobrůvce míváte…

Teď nám do toho zasáhl koronavirus, ale akcí jsme tu mívali vždycky hodně. Stavění a kácení máje, čarodějnice, rozsvícení vánočního stromku i pouť, která se koná pokaždé po celý víkend. Její součástí je i fotbalový zápas ženatí proti svobodným. A pro děti děláme v létě karneval.

Karneval v létě? To není právě obvyklé.

To už se tu stalo tradicí. Dříve jsme neměli kulturní dům, a tak se karneval začal dělat venku. Muselo se ale počkat na počasí. A tak to už zůstalo. Okolo se tomu sice lidé diví, že míváme karneval v létě, ale u nás to nikomu divné nepřipadá. Teď ho pořádáme ve spolupráci s místní knihovnou.

Co se v Bobrůvce v poslední době povedlo?

Hlavně obecní knihovna, kterou se nám podařilo obnovit. Povedlo se díky dotacím do ní zakoupit i nový nábytek a počítač. Paní knihovnice tam pro děti organizuje zajímavé akce, společně například malovali trička.

Malé obce se většinou potýkají s rozpočtem. Jak jste na tom vy?

Snažíme se hodně využívat dotace. Peněz sice nemáme na rozdávání, ale snažíme se zrealizovat alespoň některé projekty.

Co například kromě již zmíněné knihovny?

Udělali jsme třeba novou terénní úpravu před bytovým domem, který vznikl z bývalé školy. A letos se tam chystáme dodělat už šestý byt. Podařilo se nám také ozvučit kulturní dům. Také jsme do něj pořídili oponu a nové promítací plátno.

Mluvila jste o nové oponě, máte tady divadelní ochotníky?

To nemáme, ale jezdí k nám ochotníci odjinud. Naposledy tady byli divadelní ochotníci z Křídel, ti měli velký úspěch. Další představení už se ale bohužel kvůli koronaviru zrealizovat nepodařilo.

A jak je to s kinem?

Míváme letní kino, promítá se na zeď kulturního domu. Promítají se české filmy i pohádky. Máme vlastní projektor a filmy si půjčujeme. A teď už máme nové plátno v kulturním domě, takže když to situace dovolí, můžeme promítat i tam.