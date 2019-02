Karlov – Rozšířenou otevírací dobu nyní má nedávno otevřená galerie při Sklárně Svoboda, která funguje v Karlově na Žďársku.

Zájemci do ní mohou nově zavítat nejenom ve všední dny mezi sedmou a čtrnáctou hodinou, ale nově rovněž v sobotu, a to od devíti ráno do jedné hodiny odpolední. V prodejní galerii si mohou prohlédnout nebo i zakoupit umělecká díla vyrobená přímo v karlovské sklárně – ručně tvarované hutnické sklo v podobě nejrůznějších váz, mís, těžítek, talířů, květin, zvířat, svícnů, dále pak broušené sklo nebo například lampy.

Sklárna Svoboda nabízí zájemcům rovněž exkurze přímo do výrobny, kde mají lidé možnost poodhalit tajemství ruční výroby skla a prohlédnout si vnitřní prostory podniku. Exkurze probíhají od pondělí do pátku, a to mezi osmou a desátou hodinou dopolední a poté od půl jedenácté do třinácté hodiny. Dospělí za prohlídku zaplatí padesát korun, děti pak třicet.

Jaroslav Svoboda je v kontaktu se sklářskou tvorbou už odmalička, a to díky svému otci, jenž měl brusičskou dílnu. Jako vedoucí sklářské huti ve Škrdlovicích se staral o technický rozvoj sklárny i výtvarnou úroveň produkce huti. Prostřednictvím sklářských sympozií zval ke spolupráci přední sklářské tvůrce, když se mu ale zdálo, že tato spolupráce sice přináší své ovoce v rozvoji dělníků ve sklárně, ale neprojevuje se příliš v běžné výrobě, pustil do navrhování rozsáhlých kolekcí stolních a dekorativních předmětů pro škrdlovickou huť. Zkoušel přitom znovu oživovat už opomíjené techniky a hledal cesty, jak využívat netradiční spojení technických a výtvarných konceptů jak v designu, tak ve volné tvorbě. Po roce 1990 si Jaroslav Svoboda splnil svůj sen, když otevřel vlastní sklárnu v Karlově na Žďársku.