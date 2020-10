Výlovy rybníků na Žďársku se kvůli koronavirové pandemii letos většinou obejdou bez účasti veřejnosti. Jednou z mála výjimek bude například výlov Veselského rybníka v Novém Veselí, který obhospodařuje společnost Kinský Žďár.

Tradiční výlov Veselského rybníka. | Foto: Deník / Lenka Mašová

„Výlov se uskuteční v sobotu 17. a v neděli 18. října. Samozřejmě to tentokrát nebude spojeno s doprovodným programem, tak jak tomu bylo v předchozích letech. Souvisí to s koronavirovou pandemií, Lidé to určitě pochopí,“ řekl Petr Kulhánek, vedoucí úseku rybářství společnosti Kinský Žďár.