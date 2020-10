Sedmašedesátiletý Fiala byl poprvé odsouzen v listopadu před dvěma lety. Tehdy dostal podmínku za přečiny porušení povinností při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby v souvislosti s výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod v obci v roce 2013.

Za to mu hrozil trest od jednoho do pěti let. Žďárský soud mu i přes jeho argumenty nakonec uložil roční trest s podmínkou na dva roky. Proti rozsudku se tehdy odvolal jak Fiala, tak i státní zástupce. Krajský soud v Brně odvolání řešil loni 26. září.

„Rozsudek źďárského soudu byl v plném rozsahu zrušen a věc byla soudu vrácena k novému projednání. Podle odvolacího soudu je potřeba doplnit dokazování a znovu rozhodnout,“ konstatovala mluvčí krajského soudu Klára Belkovová.

Druhé kolo soudní pře začalo ve Žďáru nad Sázavou v úterý 13. října. Soudce Jiří Večeřa nejprve zkonstatoval předchozí průběh jednání a poté na žádost obhajoby přečetl zprávu z obce, kterou si soud vyžádal. Soud také žádal o vyjádření firmu, která čističku budovala, ale ani po telefonické urgenci ji soud nedostal.

„Pokud se to bude opakovat, budu zvažovat uložení pokuty za nesoučinnost,“ podotkl soudce Večeřa, který měl jinak v plánu ještě v úterý vynést rozsudek. Takto musel hlavní líčení z opatrnosti odročit na neurčito. Jednání se zúčastnil bývalý starosta Fiala, jeho obhájce státní zástupce i zmocněnec poškozené obce. Na odročené jednání by pak měl být jako svědek předvolán i současný starosta obce Mojmír Humlíček.

Obžaloba bývalému starostovi vyčítá, že porušil dotační podmínky, když v roce 2013 podepsal se zhotovitelskou firmou dodatek ke smlouvě o zkrácení délky záruky, což bylo jedno z hodnoticích kritérií při výběrovém řízení. Obec kvůli tomu dostala vysokou pokutu. Celkem šlo o třicet milionů korun.

„Zatím obec nezaplatila ani korunu. Finanční úřad nám vyhověl našim odvoláním a slíbil, že vyčká do pravomocného rozhodnutí soudu,“ uvedl pro Deník Vysočina aktuálně Humlíček.

Problém byl i se stanovením ceny za stočné poté, co se podařilo kanalizaci i s čističkou odpadních vod uvést do provozu. Obžaloba tvrdí, že cenu stočného měla obec stanovit necelých osmatřicet korun za metr krychlový, jenže v roce 2014 si účtovala pouze dvacet devět korun, čímž měla obecní kasa přijít o zhruba čtyřiadevadesát tisíc korun.

Josef Fiala se hájil tím, že se tehdy obec ocitla ve složité finanční situaci, kterou se snažil vyřešit ve prospěch obce. Podle něj totiž hrozilo, že obec nebude mít na zaplacení více nákladů, což bylo zhruba jeden a půl milionu korun. Proto také dodatek podepsal. V opačném případě by naskakovaly další vysoké úroky. Nižší cenu vodného pak stanovil, protože chtěl vyjít vstříc lidem.

„Místo toho jsem se stal terčem obrovské hysterie ze strany bývalého vedení obce, což vyústilo ve vykonstruované obvinění,“ řekl tehdy u soudu Fiala.