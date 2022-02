Na webu, v knihovně či v informačním centru již mohou zájemci do konce února vyplnit formulář ohledně budoucího umístění pouťové zábavy. Na výběr je ze dvou variant: ulice Nádražní a Vratislavovo náměstí.

Kvůli dopravním omezením našly loni kolotoče a další atrakce útočiště na Vratislavově náměstí. Reakce byly vesměs pozitivní. I proto je letos vedení města na vážkách, kam pouť umístit. „Myslím si, že lidem se pouť na náměstí líbila. Většina z těch, se kterými jsem mluvil, ji hodnotila kladně. Jediné, co pár lidí kritizovalo, byla hlasitá hudba. Dále pak zaznělo pár výtek na množství atrakcí. Některé byly blízko u sebe a na náměstí tak zůstalo méně místa. Většina reakcí ale byla pozitivních,“ doplnil Šmarda.

Obě varianty mají své podporovatele i kritiky. „Rozhodně jsem pro umístění atrakcí na náměstí. Loni se mi to líbilo a nemyslím, že by tam něčemu vadily. U vlakového nádraží byly odstrčené a navíc tam pro ně nebylo tolik místa,“ zdůvodnila výběr Darina Petrová z Novoměstska.

Na náměstí lidem nejvíce vadí hlasitá hudba. „Líbí se mi, že stánky jsou každoročně u hřbitova. Ničemu tam nevadí. Ale ty atrakce. Na náměstí bylo loni tolik hluku, že jsem se mu těch pár dní raději vyhýbal. U nádraží jsou zase daleko od centra. Je to začarovaný kruh. Skoro si až říkám, že pro atrakce není ve městě místo,“ pokrčil rameny Jan Dvořák z Nového Města.

Oba návrhy mají svá pro a proti. Na náměstí lidem vadí hluk a nepořádek. V případě Nádražní ulice pak dopravní situace a vzdálenost od centra. Díky anketě se vedení města dozví, jaká varianta je pro místní přijatelnější a pouťové atrakce budou mít své místo jisté i pro letošní rok.

Co ale vítají místní, je možnost zapojit se do rozhodování. „Novoměstská pouť je krásná. Všude jsou mečíky a když vyjde počasí, je to skvěle strávený víkend. Atrakce k pouti patří. Jsem ráda, že se i my místní můžeme do rozhodování zapojit,“ pomyslela si Petrová.