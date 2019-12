„Pelhřimov má uzavřenou smlouvu s rodinným azylem Dej pac!, který od roku 2016 zajišťuje nepřetržitý odchyt domácích zvířat a zvířat v zájmovém chovu na území města včetně jeho místních částí, a to zvířat toulavých a zvířat coby účastníků dopravních nehod. Zároveň je zabezpečen i sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat,“ informovala Andrea Unterfrancová z Městského úřadu Pelhřimov s tím, že ročně se částka za tyto služby pohybuje okolo tří set tisíc korun.

Ve Žďáře nad Sázavou mají problém, kam se ztracenými psy, vyřešený místním útulkem. „U ostatních zvířat řešíme situaci například se záchrannou stanicí Pasíčka,“ doplnil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

Zatoulaná zvířata ve Velkém Meziříčí odchytávají městští strážníci. „Psi a kočky se pak umisťují do městského útulku. Odchyt ostatních zvířat je řešen ve spolupráci se zvěrolékaři. Letos honili strážníci například i ovce,“ připomněla raritní zásah strážníků městské policie mluvčí velkomeziříčského úřadu Michaela Hudková.

Se ztracenou ovcí se v tomto roce setkali i v Humpolci. „Pokud jde o zatoulaná zvířata, tak většinou se v našem případě jedná o psy. Pracovníci Technických služeb Humpolec je odchytí, poskytnou jim dočasný azyl ve svém areálu a prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí hledají majitele. Pokud se ho nalézt nepodaří, psi musí do útulku. V letošním roce jsme se setkali i s případem ztracené ovce, o kterou nakonec projevili zájem jiní chovatelé,“ popsala mluvčí Humpolce Aneta Slavíková.

Při pátrání po majitelích ztracených zvířat využívají své webové stránky a sociální sítě i strážníci v Novém Městě na Moravě. Ti také sami tyto tuláky i odchytávají. „V areálu bývalého zemědělského družstva máme kotec, kde je můžeme na pár dní umístit. Když se nepodaří najít majitele, předáme je do žďárského útulku. Ale v 98 procentech se nám podaří zvířata vrátit jejich páníčkům,“ přidal trochu statistiky velitel Městské policie v Novém Městě na Moravě Jiří Hradil.

I v krajském městě se do případů zatoulaných psů, koček a jiných zvířat angažují strážníci. „Pokud někdo najde opuštěné nebo vyhnané zvíře, je povinen to oznámit městské policii. Ta poté informaci předá Oddělení útulku pro zvířata Jihlava – Pístov, který se již postará o převoz zvířete do Městského útulku pro opuštěná a nalezená zvířata Jihlava,“ vysvětlila Aneta Hrdličková z kanceláře primátora Magistrátu města Jihlavy.