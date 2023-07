Výstavní síň Jupiter Clubu na náměstí ve Velkém Meziříčí bude hostit o nadcházejícím víkendu soutěžní výstavu modelů s názvem Modelářský svět 2023. Představí se stovky papírových, plastikových i RC modelů různých velikostí i obtížností. Svět modelů se otevírá v sobotu v devět dopoledne.

Modeláři se sejdou ve Velkém Meziříčí. Ilustrační foto. | Foto: Gabriela Pišínová

„V doprovodném programu se zájemci mohou těšit na modelářskou dílnu pro veřejnost, hry pro děti a na bazar a prodej papírových a plastikových modelů a potřeb pro modeláře,“ uvedla Zuzana Herodesová z Jupiter Clubu. Na své si na výstavě přijdou děti i dospělí.

Vstupné mají děti do pěti let zdarma, ti starší zaplatí 50 korun a dospělí 90 korun. Otevřeno bude v sobotu od devíti do pěti odpoledne, v neděli pak od devíti do čtyř odpoledne.