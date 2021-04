Dá se s tak malou částkou vůbec něco dělat?

Každý rok děláme něco. I díky dotacím z Kraje Vysočina. Vloni jsme třeba dělali nové osvětlení a opravovali silnici.

Také jste vysazovali obecní les.

To už bylo předloni. Přišel silný vítr a popadaly stromy. Takže jsme museli zalesňovat. Kůrovec nám naštěstí zatím žádné moc velké škody nenadělal.

Říká se, že žijete v Rosičce nebo na Rosičce?

Na Rosičce. Je to tady tak zavedené. Jsme tu na kopci, takže ne v Rosičce, ale na Rosičce.

Máte jen čtyřiačtyřicet obyvatel, kolik let má nejmladší a nejstarší obyvatel Rosičky?

Nejstarší má dvaaosmdesát. A nejmladšímu budou tři. Máme tu všechny věkové kategorie.

V Rosičce žije osm dětí, kam dojíždí do školy? A jak to zvládají v zimě?

Do školy jezdí do Nového Veselí nebo do Žďáru. V zimě je to někdy hodně komplikované. Občas zapadneme, občas se nikam nedostaneme. Ale dá se to.