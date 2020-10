„Mám velkou radost z toho, že se nepotvrdily předpoklady, že se lidé budou bát jít k volbám. A taky z toho, že lidé přišli k senátním volbám, a že si přejí, aby Vysočinu v senátu reprezentovali zkušení komunální politici.

Díky čemu podle vás postupujete do druhého kola?

Asi hlavně díky tomu, že lidé nedali na stranické vlaječky, ale snažili se volit zkušené komunální politiky, protože věří, že nasbírané zkušenosti uplatní i v Praze. Dalším důvodem je to, že se snažím s lidmi mluvit na rovinu a nelhat. A když něco zkazím, tak to přiznám.

Kampaň pro druhé kolo zahájíte kdy? A jaká bude?

Budu pokračovat v tom, co jsem dělal doteď. Snažím se s lidmi mluvit, setkávat se s nimi na ulicích. A také na sociálních sítích.

Podpoří vás někdo z vyřazených kandidátů?

Zatím jsem o tom nepřemýšlel, ale o jejich podporu určitě stojím.

Toto období je pro vás určitě velmi hektické. Máte čas na rodinu?

Na rodinu si čas vždycky udělám, to si vzít nenechám.