*25. února 1906, Tasov

+12. listopadu 1952, Praha

Po únorovém převratu byl popraven komunistickým režimem. Po listopadu 1989 byl rehabilitován a in memoriam mu byla udělena hodnost generálmajora.

Generálmajor in memoriam Josef Robotka si vedl osobní deníky, do kterých si zapisoval své každodenní zážitky ze třicátých a čtyřicátých let. Úryvky z nich publikoval server Obcasnik.eu.