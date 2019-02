Nové Město na Moravě – Pátrání po tvářích zvěčnělých na staré fotografii patřící Jaromíru Čejkovi z Nového Města na Moravě bylo úspěšné. Téměř všechna jména fotografovaných jsou známá, otazník se vznáší pouze nad jedním z nich.

Fotografie školáků ze Slavkovic z roku 1951. | Foto: archiv Jaromíra Čejky

Jaromír Čejka zveřejnil snímek, na němž byla jeho maminka se skupinkou dětí. Neznal rok vzniku fotografie ani žádné další informace. Předpokládal, že nejmladší z dětí na snímku, přibližně dvouleté batole, je on sám. „Maminka byla učitelkou. V letech 1946 až 1947 učila ve škole v Herálci, v letech 1947 až 1949 v Novém Veselí, poté rok v Polničce a 1. srpna 1950 nastoupila do školy ve Slavkovicích. Tam učila pouze jeden školní rok do 31. července 1951. Odtamtud pak odešla do Radňovic a poté na mateřskou dovolenou, já jsem se narodil v roce 1952. Chtěl jsem vědět, odkud děti na fotografii byly a kdy to bylo vyfotografované. A jestli jsem na snímku i já, coby to nejmladší dítě na snímku,“ vysvětlil důvod, proč fotografii zveřejnil, Jaromír Čejka.

Odezva byla nečekaná, téměř vzápětí se ozvala asi desítka lidí, většinou ti, jejichž tváře byly zachyceny na fotografii. Dnes už je jasné, že děti na snímku navštěvovaly školu ve Slavkovicích. „Byla to úžasná reakce. S některými jsem se osobně setkal, zajel jsem do Slavkovic za Václavem a Vladimírem Peňázovými a mluvil jsem i s Boženou Vališovou z Jiříkovic. Přišel mi také dopis od Libuše Pohankové. A mluvil jsem také s vnukem paní Novotné, dnes Gregorové, jejíž tatínek byl řídícím učitelem ve Slavkovicích ve školním roce 1951/52. Prakticky všechny děti z fotografie už jsou díky nim pojmenované, dokonce vím, že deset z nich už není mezi námi. Jedinou záhadou je jméno batolete sedícího na klíně dívky v první řadě,“ poznamenal Jaromír Čejka.

Fotografie byla pořízena v červnu 1951. Jsou na ní děti narozené v letech 1940 až 1943 za Slavkovic a z Veselíčka, které bylo ke Slavkovicím přiškoleno. „Pamětníci mi vyprávěli i to, jak fotografie vlastně vznikla. Bylo to na konci školního roku. Maminka přijela do Slavkovic do školy na kole. Kolo si tam nechala a spolu s dětmi šla pěšky do Nového Města. Tam někde v Oboře se k nim přidal novoměstský fotograf Emil Srnský a společně pak procházeli podél Bezděčky proti proudu údolní nivou až ke studánkám Ludmila a Václavka. Někde tam byla fotografie pořízena,“ popsal Jaromír Čejka. „Pan Vladimír Peňáz si dokonce pamatoval i to, že moje maminka měla tehdy na sobě tmavě zelené šaty,“ dodal Jaromír Čejka.

Záhada neznámého batolete je o to větší, že si žádné z tehdejších dětí z fotografie dnes nepamatuje, kde se k nim dítě přidalo a jak se na snímku ocitlo.

„Dívka, které sedí na klíně, je Božena Vališová. Všichni, s nimiž jsem hovořil, tvrdí, že ze Slavkovic s nimi žádné dítě nešlo. Že se k nim muselo pravděpodobně přidat někde v Novém Městě. Batole nepřišlo ani s městským fotografem. Takže záhada trvá. Jediné, co se vyjasnilo, je skutečnost, že dítě na fotografii nejsem já, narodil jsem se až o rok později. Je to sice trochu zklamání, ale o to více mi vrtá hlavou, co to vlastně bylo za dítě,“ řekl Jaromír Čejka.