Bystřice nad Pernštejnem, Osová Bítýška – Myšlenka napojení Bystřice a jejího okolí na Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK) dostává příležitost k uskutečnění.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Przeczek

„Podařilo se nám získat souhlas kraje k poskytnutí dat brněnské společnosti Kordis, která jihomoravský dopravní systém zajišťuje, aby mohla být vytvořena studie, zda by se nám připojení vyplatilo," informoval Deník bystřický místostarosta Josef Vojta s tím, že před více než dvěma lety chtěli připojit železniční spoje, avšak záměr ztroskotal na nesouhlasu kraje.

V praxi by přičlenění spojů do IDS JMK pro obyvatele Bystřicka znamenalo, že by na jednu jízdenku příslušného tarifu dojeli hromadnou dopravou třeba z bystřického náměstí na místní nádraží, sedli do vlaku mířícího do Brna a pak ještě třeba použili brněnskou hromadnou dopravu. Pro cestující by to bylo jednodušší i levnější.

Bystřičtí tedy nyní čekají na studii Kordisu, které stávající spoje by bylo možné do IDS JMK připojit. V první fázi by mělo jít o vlaky, později podle zájmu okolních spádových obcí i o autobusové spoje.

„Potřebujeme vědět, na jakou finanční částku by to vyšlo a kolik bychom tedy museli doplácet. Pokud by to bylo, dejme tomu, dvě stě tisíc, bylo by to schůdné, kdyby to ale dělalo více než milion, tak to by už zřejmě nebylo možné," poznamenal také starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Zájem má i Bítýška

Kraj Vysočina zatím vzhledem k velkému počtu malých obcí hledá optimální řešení při zavedení nějaké formy vlastního integrovaného dopravního systému. Mimo jiné to slibovali už před krajskými volbami vysočinští sociální demokraté, kteří byli nakonec v krajských volbách také nejúspěšnější stranou a nyní řídí kraj prostřednictvím krajské rady. Kraj ale nepodporuje ani přiřazování částí Vysočiny k dopravním systémům jiných krajů.

„Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina v současné době připravuje komplexní řešení dopravní obslužnosti na svém území, nepodporuje rozšíření integrovaných dopravních systémů jiných krajů na území Kraje Vysočina," uvedla včera Eva Neuwirthová z tiskového oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina.

O bystřický nápad připojit se k jihomoravské integrované dopravě se začala zajímat také Osová Bítýška na Velkomeziříčsku.

„Máme za sebou první jednání s Kordisem, který připraví studii, abychom věděli, na kolik by vyšlo. Jde nám výhradně o železniční spojení a nejvíce o komfort cestování, tedy aby lidé mohli jezdit do práce a do škol na Brněnsku na jednu jízdenku," sdělil starosta Osové Bítýšky Josef Mach. Ani oni, stejně jako Bystřice, nechtějí kromě stávajícího příspěvku na dopravu od Kraje Vysočina žádné peníze navíc.

„Potřebujeme podklady od Kordisu, abychom věděli, jak by to bylo s náklady, na kterých by se byly ochotny podílet i okolní obce, a zda by pro nás vůbec byly únosné," dodal Mach. V závěru minulého roku se k IDS JMK podařilo připojit obci Sejřek na Bystřicku. Tamní lidé jezdí do Brna či směrem na Brno pravidelně, do Jihlavy jen zřídka. V případě „pohraničního" Sejřku se jednalo jen o zapojení šesti autobusových zastávek. Linka do obce Sejřek pouze zajíždí z Jihomoravského kraje a hned se vrací zpět.