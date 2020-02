Vedení černovické radnice se rozhodlo tamním spolkům a organizacím s touto záležitostí finančně pomoci. Vypsalo dotační program na nákup vratných a opakovaně použitelných obalů na nápoje. „Jednorázové plasty na akcích považuji za velice nevhodné, proto jsme se na zastupitelstvu dohodli, že to vyřešíme tímto způsobem,“ potvrdil starosta Černovic Jan Brožek.

O podporu mohou zažádat například Sbor dobrovolných hasičů Černovice, Český svaz žen a mimo jiné také Tělovýchovná jednota Sokol Černovice. „Máme tu i aktivního faráře, který pořádá různé akce. Říkal, že by se do projektu také rád zapojil,“ prozradil Jan Brožek.

Hasiči si vybrali sklo

Organizátoři akcí v Černovicích a místních částech mohou sáhnout po opakovaně použitelných plastových kelímcích, ale i po nádobách ze skla. „Zvolili jsme sklo, které chceme používat především na venkovních akcích. Proto nakonec vyhrály klasické půllitry s uchy. Dodavatel nám udělal docela dobrou cenu, takže budeme brát tisíc půllitrů, sto třetinek a k tomu nějaké panáky,“ řekl velitel Sboru dobrovolných hasičů Černovice Jiří Hrubý s tím, že je rád, že konečně nebudou z černovických akcí odvážet kontejnery plné plastu.

Na tamních tradičních akcích, kterými jsou například Černovicko se baví nebo Country posezení s hasiči, se protočí tisíce jednorázových kelímků. „Na tyto akce kupujeme dva až tři tisíce kelímků. Když je dobrý rok, tak se vytočí i pětatřicet sudů, takže to poměrně naskáče,“ poznamenal Jan Brožek.

Nevytříditelný odpad

Podobné akce na řadě míst tak budou spojené s obrovským množstvím odpadu ještě letos. „Vzhledem k charakteru akce, je tento odpad nevytříditelný. Lidé, kteří pijí pivo, kelímky odhazují i do směsného odpadu, takže odpad pak končí na skládce, a to je špatně,“ doplnil Brožek.

Své žádosti mohou zájemci v rámci podpory v Černovicích odevzdávat od 1. března do 1. dubna. „Kolik peněz na nákup vratných nádob na nápoje z rozpočtu města vyhraníme, uvidíme teprve až podle zájmu. Máme to takové volnější. Očekávám ale, že to, o co lidé požádají, zastupitelstvo schválí,“ přemítal černovický starosta.

V Telči mají vlastní kelímky i myčky

S opakovaně použitelnými kelímky už mají určité zkušenosti například v Telči na Jihlavsku. „Vratné kelímky jsme vyzkoušeli předloni na akci Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, kdy jsme si je půjčili od firmy ze Soběslavi. Ta nám je přivezla a po skončení akce použité kelímky zase odvezla. Potom jsme se ale podívali na kalkulaci a kvůli umývání kelímků se najelo řádově tři sta kilometrů,“ prozradil místostarosta Telče Pavel Komín.

Proto si v Telči pořídili vlastní kelímky a k tomu i vlastní mycí centrum. „Koupili jsme dvě myčky a jednu sušičku. Proces mytí kelímků trvá tři a půl minuty, takže jsme schopni kapacitně umýt a usušit tři sta kelímků za hodinu,“ doplnil Pavel Komín.

Naopak v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku se zatím ještě k problematice s jednorázovými plasty nedostali. „To budeme řešit až v druhé polovině roku. Plasty jsou samozřejmě průšvih, ale zatím jsme neměli čas to řešit. Jako nejrozumnější bych viděl variantu, že se vrátíme ke sklu s tím, že by se za něj platila i nějaká záloha,“ přemítal starosta Ledče nad Sázavou Zdeněk Tůma.