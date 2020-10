Vítězem letošních krajských voleb se stalo hnutí ANO, ani to mu ale nezaručuje, že bude ve vládnoucí koalici nebo že dokonce získá post hejtmana. "Vnímáme obtížnou situaci při sestavování nové krajské koalice," uvedl Kukla s tím, že je ochotný podpořit kandidáta na hejtmana z jiné strany.

Hnutí ANO je podle něj nuceno toto řešení nabídnout. "Měla by být ale respektována vůle občanů, kdy vítěz voleb by měl mít své zastoupení v budoucí krajské koalici. Obcházení vítěze považujeme jako podraz na voliče,“ volil Kukla ostrá slova.

Spokojenost s vývojem vyjednávní naopak panuje u občanských demokratů, kteří kandidovali spolu se Starosty pro občany. "Situace se posunuje a je to za mě dobrým směrem. Pokud se to nikde nezadrhne, už v úterý by z jednání mohl být nějaký výstup," řekl v pondělí večer Deníku lídr ODS Vít Schrek a na přímou otázku odpověděl: "Můžu potvrdit, že hledáme variantu bez hnutí ANO."

Lidovci a Starostové pro Vysočinu jsou v komentování vývoje zdrženlivější. "Zatím nebudeme průběh povolebních vyjednávání komentovat, protože by to mohlo jeho průběh negativně ovlivnit," sdělil lídr KDU-ČSL Vít Kaňkovský. Podobně hovořila jednička Starostů pro Vysočinu, Lukáš Vlček. "Hledají se funkční varianty,“ řekl.

Spekuluje se, že by na Vysočině mohl vzniknout trojblok, který bude tvořit ODS se Starosty pro občany, KDU-ČSL a Starostové pro Vysočinu. Ti mají dohromady devatenáct hlasů a pro zisk nadpoloviční většiny se mohou spojit s kýmkoliv z trojice ANO, Piráti nebo ČSSD. To ale Schrek v pondělí večer vyvrátil, když řekl, že se jedná napříč politickým spektrem. "To bere do hry všechny partnery," dodal.

Výsledky krajských voleb se ještě mohou změnit. Koalice Pro TOP Vysočinu se totiž nedostala do zastupitelstva o jediný hlas a ten chce najít při přepočítávání hlasovacích lístků. To ale nebude mít podle vyjednávacích stran na domlouvání koalice žádný vliv. I pokud Starostové pro Vysočinu přijdou o jedno křeslo ve prospěch koalice Pro TOP Vysošinu, nic to nezmění.