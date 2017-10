Je to úžasný výsledek, který jsme na Vysočině nečekali, říká nová poslankyně ANO

Vysočina – Do Sněmovny se dostala za hnutí ANO na Vysočině také Monika Oborná, osmadvacetiletá projektová manažerka v zemědělství z Náměště nad Oslavou. Kraj tak má nyní čtyři poslance oproti dřívějším dvěma. Hnutí Andreje Babiše tu získalo 28,63 procent hlasů a převálcovalo dříve dominantní sociální demokracii.

Nová poslankyně za hnutí ANO na Vysočině Monika Oborná. Je jí 28 let a je z Náměště nad Oslavou.Foto: Archiv ANO

Co říkáte na výsledek vašeho hnutí v Kraji Vysočina? Vy sama jste coby trojka na kandidátce nakonec získala druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů, bylo jich přes 2,5 tisíce.



Výsledek na Vysočině byl pro nás na Vysočině naprosto úžasný, nečekali jsme ho. Nějakým způsobem to odráží náladu voličů. Je to pro nás jasný vzkaz, že voliči chtějí změnu.



Jste zaměstnaná jako projektová manažerka v zemědělství. Jak to budete mít dál? Opustíte svou práci a budete se naplno věnovat funkci poslankyně?



Chci se naplno věnovat práci ve sněmovně. Takže samozřejmě další kroky povedou tam, své současné zaměstnání opustím. Zaměstnavatel věděl, že jsem na kandidátce do voleb poměrně vysoko. Detaily ale spolu budeme teprve řešit.



Která témata vám při předvolebních kampani na Vysočině vyplynula jako ta, která lidi nejvíc zajímala a vy se budete snažit prosadit jejich řešení ve Sněmovně?



Stoprocentně nejvíc padalo téma dopravy. I s naším lídrem Jaroslavem Faltýnkem jsme lidem řekli a slíbili, o které konkrétní silnice budeme usilovat. Zmíním za všechny dvě největší akce – obchvat Havlíčkova Brodu a Třebíče. Ten bude významně souviset s případnou dostavbou pátého bloku Dukovan, pokud ji nová vláda schválí. To bylo obrovsky silné téma, z naší strany jednoznačná podpora dostavbě. Taky výstavba vysokorychlostní tratě, která se Vysočiny významně dotýká. Jsme zemědělci, hodně jsme se pohybovali mezi zemědělskou veřejností, Přicházely k nám různé podněty na zemědělskou politiku. K tomu je nutné dodat, že pan Faltýnek a současný poslanec za Vysočinu Josef Kott už hodně témat začali řešit a dotáhli v rámci zemědělského výboru Sněmovny. No a hodně rezonoval nedostatek vody, situaci je nutné řešit. Důchodce zajímalo navyšování důchodů.



Byla jste při vyhlašování výsledků voleb v pražské centrále hnutí ANO. Předpokládám, že se nešlo brzy spát.



(smích) Spát se šlo hodně pozdě, zhruba o půlnoci. Pro nás to byl obrovský supervýsledek, takže jsme to museli oslavit.