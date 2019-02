Kadov - Kuřecí nudle na červeném karí s kokosovým mlékem, bambusovými výhonky, červenou paprikou a jasmínovou rýží nebo třeba kaši z jasmínové rýže s kokosovým mlékem a marinovaným ananasem v ovocném sirupu vám může připravit šéfkuchař kadovského Penzionu Klokočí Marek Šolc.

Šéfkuchař Marek Šolc v Kadově připravuje i tradiční japonské sushi. Samozřejmě před hostem, který ke krmi může navrch dostat i podrobný výklad o pokrmu. | Foto: Deník/Lenka Mašová

Poté, co se v předchozích šesti letech věnoval sbírání zkušeností v pražských restauracích s mezinárodní klientelou, ale také při gastronomických akcích pro Pražský hrad nebo magistrát. Nyní se vrátil zpět domů – do Kadova, aby hostům nabídl něco z toho, co se ve světě „vysoké“ gastronomie naučil.



Znamená to tedy, že běžné české jídlo bude host v jídelním lístku hledat jenom s obtížemi?

To rozhodně ne. Českou klasiku jsme samozřejmě zachovali. Například kachnu se zelím a s knedlíkem, zapečené brambory nebo třeba i šišky s mákem či domácí nudle, které si sami vyrábíme. Základem jsou kvalitní suroviny, žádné polotovary, a poctivá příprava. Nic se nedá ošidit. To ale platí o veškerých pokrmech, které hostům nabízíme. Co se pro poměry Vysočiny exotických specialit týče, šlo nám o to, aby jídelní lístek obsahoval i taková jídla, která host jinde v okolí nedostane a třeba je ještě nikdy neochutnal. Anebo je už jedl a chce si vyzkoušet, jak chutnají právě u nás.



Jak na inovaci jídelníčku hosté zareagovali? Češi jsou spíše nedůvěřiví, na svoji tradiční kuchyni zejména na venkově nedají dopustit a ke všemu novému a nezvyklému se často staví trochu s despektem…

Ačkoliv jsme z toho zpočátku měli trochu obavu, sami jsme byli zvědaví, jak to dopadne. Avšak skutečnost v pozitivním slova smyslu předčila naše očekávání. Například týden thajských specialit, ale i další akce se setkaly s velkým ohlasem. Samozřejmě, že převážná většina hostů jsou turisté. Exotické jídlo si objednají ze zvědavosti, anebo, jak jsem již řekl, už ho někdy předtím jedli. K naší velké radosti se lidé vracejí, nebo restauraci, kde vaří trochu jinak, doporučují svým známým. Nejsou to ale jenom lidé z velkoměst, ale třeba i z relativně blízkého okolí, jako je třeba Nové Město na Moravě nebo Žďár nad Sázavou.



Úspěšný pražský šéfkuchař v Kadově. Nabízí se otázka, proč jste se vlastně vrátil z naprosto odlišných poměrů zpět na vesnici.

Mám v Kadově rodinu, vrátil jsem se hlavně kvůli ní. V penzionu pracuji na celý úvazek od června, ale už předtím jsem s majitelem penzionu spolupracoval a „rozjížděl“ s ním nový jídelníček. V Praze je práce bezesporu zajímavější a rušnější, ale v této chvíli upřednostňuji klid, který je na vsi. Když potřebuji trochu toho chaosu, tak si do Prahy „odskočím“. Pravidelných rautů a dalších akcí pro Pražský hrad a magistrát Prahy se účastním i nadále. Doma jsem už ale v Kadově.



Jak jste se přes hotely Medlov a Devět skal dostal na pozici šéfkuchaře do pražské restaurace s mezinárodní klientelou?

Na Devíti skalách jsem byl poměrně dlouhou dobu a toužil jsem po nějaké změně. Do Prahy jsem se dostal přes známého, který mě doporučil Ten přechod byl vcelku plynulý, přece jenom jsem už měl nějakou praxi a věděl jsem, do čeho jdu.



V pražských restauracích a hotelech, kde jste poté sbíral další zkušenosti, jste se blíže seznámil s mezinárodní kuchyní…

Mám několikaletou praxi v italské, francouzské, středomořské a japonské kuchyni a rok v thajské. K tomu samozřejmě dlouhá léta přípravy českých jídel. Po práci v několika pražských restauracích se mi podařilo dostat do týmu lidí, kteří připravují rauty a další gastronomické akce pro české politické špičky a jejich zahraniční hosty. Největší a nejvýznamnější bývá tradiční raut pro tři tisíce lidí u příležitost vzniku republiky 28. října. Na jeho přípravě se podílím od roku 2005.



Byl jste „na zkušené“ i v zahraničí, abyste přípravu tamních lahůdek viděl a zažil přímo na místě samém?

Nebyl, všechny postupy jsem se naučil přímo v Praze od zahraničních mistrů kuchařů, kteří tam pracují.



Kuchařem se člověk rodí, nebo se jím stává po letech praxe?

Musí své povolání hlavně dělat s láskou a musí ho to bavit. Když se k tomu přidá ještě trocha talentu, kuchař má pak velkou šanci stát se mistrem svého řemesla. Postupy se dají naučit, to je samo o sobě rutina, ale pokud by tuto profesi člověk bral tak, že si odpracuje svých osm hodin a padla, nikdy z něj dobrý kuchař nebude.



Která kuchyně vás ovlivnila nejvíce?

Upřednostňuji asijskou kuchyni. Například v japonské kuchyni mě nejvíce baví příprava sushi nebo sashimi. Sushi u nás v restauraci také připravujeme, a to přímo před hostem, který tak může všechny ingredience včetně postupu sledovat. K tomu mu můžeme dopřát výklad jak o použitých surovinách, tak i o různých chuťových variacích a druzích tohoto pokrmu.



Vaříte doma? Nebo spíše kritizujete?

Vařím já i moje žena. Nekritizuji, moje manželka je shodou okolností také kuchařka, ale k profesním střetům u nás nedochází. Práci zase tak moc doma neprobíráme.



V jídelním lístku jsou coby specialita šéfkuchaře uvedeny grilované hovězí špalíčky marinované v shoyu s chilli papričkou, přílohou širokých nudlí s hříbkovou omáčkou, lanýžovým olejem a karotkovými chipsy. Zní to velice zajímavě, ale v době, kdy si většina hoteliérů stěžuje, že hostů v souvislostí s krizí ubývá a méně utrácejí, neklesá i zájem o exotické lahůdky?

Vsadili jsme na kvalitu, protože jsme doufali, že to hosté ocení. A vzhledem k tomu, že se k nám vracejí, tak to zatím vypadá, že tahle cesta byla správná.



O exotické pokrmy je tedy mezi hosty zájem, to jste si ověřili, ale co dál? Kam směřujete?

Nabídku v jídelním lístku chceme samozřejmě obměňovat a nabídnout ještě jiné speciality, než u nás mohou lidé ochutnat nyní. Naším cílem je, aby se i díky zajímavé nabídce pokrmů k nám hosté vraceli a samozřejmě přibývali i noví. A k tomu nestačí jenom reklama nebo třeba internetové stránky.



Nejdůležitější je pro nás spokojený zákazník, který naši restauraci a penzion doporučí známým a ti třeba zase svým známým… Nabídku služeb jsme nedávno rozšířili také o catering, který je využíván zejména při firemních oslavách.