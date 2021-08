A není sám, komu se jámský sportovní areál líbí. Chválou nešetří ani místní. „Máme úžasný sportovní areál. Děti tam mají hřiště, je tam tenisový kurt i workoutové hřiště s posilovacími stroji. Každá věková kategorie si tam něco najde,“ potvrdila obyvatelka obce Jámy a současně místní zastupitelka Marie Brychtová.

„A mohou se tam dělat a taky dělají i kulturní akce. Na ně také chodí spousta lidí," dodala.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkSportovní areál je totiž multifunkční. Obec ho využívá pro sportovní i kulturní vyžití. „Dětské dopravní hřiště slouží dětem. A když potřebujeme místo pro taneční zábavu, tak se oddělají značky a hned máme taneční parket,“ poukázal na multifunkčnost sportovního areálu jámský starosta Jiří Šikl.

Jediné, co sportovnímu areálu zatím chybí, je zastřešené místo se závětřím, kde by mohli rodiče a prarodiče počkat, až se jejich ratolesti dostatečně vydovádí. I na to už ale v Jámách myslí. „Měla by tam vzniknout pergola. Bude to zázemí třeba pro starší lidi, aby nemuseli sedět na sluníčku. A také se tam mohou schovat před deštěm nebo před větrem,“ potvrdila Marie Brychtová.