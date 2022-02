Bydlení trápí v dnešní době většinu lidí. Mezi nejvíce zasažené skupiny patří mladí lidé. „Žďár je krásné město a moc ráda bych se sem po škole vrátila. Přítel pochází z Nového Města na Moravě a oba to tady máme moc rádi. Problémem je ale bydlení. Je opravdu těžké něco sehnat. Možná, že jsme nároční, ale chceme do vlastního. Podle mě je lepší si vzít hypotéku a pak si rovnou koupit byt nebo dům, než platit pořád nájem a vlastně nic nemít,“ uvedla Eva Dobrovolná ze Žďáru.

Problémy s bydlením se zabývají i na žďárské radnici. „Bydlení je dnes velké téma. Katalog je proto klíčovým dokumentem. Projekt odráží dlouhodobou systematickou práci na tvorbě různých forem bydlení ve Žďáře. Hlavní myšlenkou projektu je vytvořit různé bydlení pro různé skupiny obyvatel s ohledem na jejich sociální, zdravotní nebo ekonomickou situaci. Potřeby lidí nejsou stejné a v čase se mění,“ popsal hlavní cíl starosta města Martin Mrkos.

Vysoká pořizovací cena bytů do osobního vlastnictví či pozemků pro výstavbu. To je základní problém dnešního bydlení. „Když si tady chcete koupit byt, ceny jsou vysoké skoro jako v Brně. To je obrovský problém. Lidi se raději stěhují do okolních vesnic, protože tady skoro nemají kde bydlet. Nájemní byty nás příliš nelákají. Těch hezčích ale na prodej mnoho není a když už se nějaký objeví, cena nás rychle uklidní,“ posteskla si Dobrovolná.

Projekt bydlení ve Žďáře je rozdělen na dvě části. První částí jsou projekty, které vzniknou v dohledné době, v horizontu let 2021 až 2024 a jsou již v určité fázi příprav. Druhou skupinu představují projekty, které jsou podmíněny změnou územního plánu. Ta začne nejpozději v květnu letošního roku a vznikne tak nový územní plán celého města. S realizací projektů druhé skupiny počítá vedení města až po roce 2024.

Žďár se chce rozšiřovat. Současně chce využít i vnitřních možností města. „Pozemků nepřibývá a někdy je i složité se k nim dostat. Z hlediska ekonomiky výstavby se tak snažíme jít cestou rozumného zhušťování. Neznamená to, že se město nebude rozšiřovat, i takové projekty máme v plánu. Jedna z myšlenek je ale i využití vnitřních rezerv města, kam jsou zavedené veškeré sítě, což stavbu urychluje,“ uvedl Mrkos.

Mezi projekty patří například rodinné řadové domy a bytové domy ve Vápenické ulici. V rozrůstající se lokalitě Klafaru tak vzniknou tři bytové domy a šestadvacet pozemků pro domy rodinné. V současné době pak prochází rekonstrukcí i bývalý hotel Jehla, který nabídne čtyřiasedmdesát nových bytů. Dalším projektem je i proměna zahradní kolonie v místo pro bydlení, kdy čtvrť Lučiny dotvoří řadové domky i bytovky.

Město Žďár přišlo s Katalogem bydlení z několika důvodů. „Aby se lidé mohli rozhodnout, potřebují alespoň nějaký výhled do budoucnosti. Je vhodné, aby občané věděli, že za pár let se budou prodávat pozemky. Buď počkají, nebo se odstěhují někam, kde parcely budou hned. Dřív lidé neměli potřebné informace. Teď mají jasný časový horizont a mohou se rozhodnout a plánovat svůj život,“ doplnil starosta Mrkos.

Výhodou seznamu budoucích projektů je jeho aktuálnost. „O žďárském katalogu slyším poprvé. Určitě ho ale s přítelem projdeme. Rozhodně oceňuji časové údaje a fáze jednotlivých projektů. Můžeme spojit rozhodnutí o návratu domů právě s některým z projektů. Budeme vědět na čem jsme a lépe se nám bude plánovat do budoucna,“ sdělila Eva Dobrovolná.

Přehled bydlení spolu s dalšími informací z oblasti architektury a urbanistiky se nachází na nově vzniklém webu Saarplan. „Vytvořili jsme nový web, který zachycuje, jak se město mění v čase. Je vhledem do budoucnosti Žďáru. Prezentuje současné a budoucí projekty, ve kterých je budoucnost města uložená. Konkrétně jde o urbanismus, architekturu či bydlení,“ dodal k webu starosta Mrkos.