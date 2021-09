Jak dodal, v budoucnu ušetří i vodu v městském bazénu. „Dnes se v něm denně spotřebuje asi padesát kubíků vody, která odtéká volně do kanalizace. Právě teď probíhá výběrové řízení na dodavatele na recyklaci vody, od které si slibujeme denní úsporu pětatřicet kubíků. Jestliže je bazén v provozu 350 dní v roce, jde o opravdu obrovskou úsporu,“ vyzdvihl Martin Mrkos.

Do boje se suchem se zapojuje i samo město. „Například naše mateřská škola využívá ke splachování dešťovou vodu. Dále pak máme v budovách nainstalované spořiče vody, na parkovištích je zasakovací dlažba a nainstalovali jsme dočasné retence na chytání vody ze střech fotbalových tribun. Tu pak využívají technické služby na zalévání zeleně,“ vyjmenoval první muž žďárské radnice.

Pomoci mohou podle odborníků například revitalizace vodních toků, vytváření tůní a mokřadů či zasakovací pásy. „Toky bychom měli navrátit do původní podoby mělkých meandrujících koryt,“ přidal jeden konkrétní příklad. „Mimochodem na to je možné získat i stoprocentní dotační podporu. I přesto je však zájem o tyto projekty minimální,“ posteskl si.

Kromě toho se ale posluchači i dozvěděli i to, co mohou dělat pro udržení vody v krajině. „Když se mluví o suchu, často se zmiňují přehrady, ale ty nám problém sucha rozhodně nevyřeší. Pomohou nám naopak opatření, která spočívají v odstranění dřívějších problémů,“ nastínil ředitel Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

Na tom, že „vodní témata“ je nutné lidem předávat hravou formou, se ale shodli i odborníci na panelové diskuzi ve freskovém sále. „Bez příběhu to nepůjde. Naší strategií je toto téma předat formou příběhu, protože jedině tak si zafixují základní principy a budou se podle toho chovat. A následně to pak přenesou na své rodiče a prarodiče,“ vysvětlil Jan Doucek, manažer Geoparku Železné hory.

