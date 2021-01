Vloni jste aktualizovali územní plán. Co vás k tomu vedlo?

Hlavně požadavky místních obyvatel, kteří chtěli další stavební parcely.

O stavbu rodinných domů v Sazomíně je tak velký zájem?

Je. Neuvěřitelný. A nejen ze strany místních. Už teď máme na seznamu minimálně dvacet zájemců. A nových stavebních parcel bude jen asi sedm.

Proč lidé tolik touží právě po bydlení v Sazomíně?

Naše velká deviza je to, že jsme tak blízko Žďáru. A vede tam hlavní silnice. Stěhují se sem proto i lidé ze Žďáru. Tvrdí, že než přejedou Žďár z místa bydliště do práce, trvá jim to patnáct minut. Zatímco ze Sazomína jim na to do práce zabere tak pět minut.

Zdroj: Deník

Hlavní silnice jako spojnice s okresním městem je sice na jednu stranu vítaná, na stranu druhou je velký provoz handicapem, ne?

Je to velmi nebezpečné, hlavně pro děti. Máme v plánu přechod pro chodce, ale je to problematické. Museli bychom udělat přechod s ostrůvkem, což je finančně náročné a hodně komplikované. Máme ale chodník po celé délce silnice, vloni opravený.

Kromě silnice bývá občas nebezpečná také řeka Oslava. Vylívá se v Sazomíně často z břehů?

Sem tam. Už od roku 2015 jsme tlačili na povodí, aby nám dalo vybagrovat koryto řeky. O pár let později se to povedlo. Bylo to štěstí, protože v loňském roce přišly vydatné přívalové deště a voda prudce stoupala. Opravdu jsme měli strach. O zahrady i o domy, které stojí v těsné blízkosti Oslavy. Naštěstí k ničemu závažnějšímu nedošlo.

Sazomín žije také bohatým společenským životem. Připomeňte některé z pravidelně pořádaných akcí.

Vloni nás zabrzdila koronavirová pandemie, ale mívali jsme akcí opravdu hodně. Od vánočního tvoření pro děti a společného rozsvícení stromečku přes ples, hasičské soutěže, sraz mopedů a letní kino až po loučení s prázdninami. Scházíme se rádi. Žijeme tu prostě po sazomsku.