Co se ale výrazně liší, je počet zapojených obcí. „Na Pelhřimovsku jich je osmačtyřicet, sedmašedesát na Havlíčkobrodsku a na Jihlavsku se zapojilo dokonce přes osmdesát. Jsem z toho nadšený, protože herní mapa je pěkně zaplněná,“ vyzdvihuje Liška.

Svou roli podle něj sehrálo hlavně to, že starostové a starostky viděli reálný produkt. „Nešel jsem za nimi jen s nějakými návrhy, ale měl jsem tu hru už v ruce. Většinou to ani nebylo o velkém vyjednávání, ale zkrátka, kdo ji viděl, ten se rozhodl stát její součástí,“ vzpomíná tatínek dvou synů.

Pomohly i kladné ohlasy od hráčů z Pelhřimovska. „Hru jsem dala dceři k desátým narozeninám. Ačkoliv jsem se zpočátku bála, jestli pro ni některé otázky nebudou příliš těžké, velmi mile nás překvapila,“ hodnotí Alena Brožová z Pelhřimova, jejíž rodina deskovky miluje.

Pravidla hry:

- hráči se stanou členy důležité výpravy, na které obsazují regiony a brání je před ostatními hráči

- cílem je obsadit co největší území na mapě konkrétního okresu

- hráči si vybírají z herních karet a odpovídají na otázky na nich

- v případě správné odpovědi obsazují uvedená území a snaží se v nich i za pomoci bonusových tahů a karet získat převahu, která jim na konci každého kola přinese body

- vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů

Není to tak jen o velkých městech. „Najdou se tam i malé vesničky o třiceti obyvatelích. Myslím si, že si každý přijde na své a že je opravdu se na co těšit,“ přemítá Liška.

Otázky do hry připravovali zástupci oslovených obcí. „Někde to byli starostové, jinde třeba pracovníci informačních center. Pomáhaly nám s tím i místní akční skupiny a Svazek obcí Podoubraví, který si to vzal skutečně za své,“ popisuje Liška.

Jednou z nich byla například Marie Blažíčková, vedoucí přibyslavského „íčka“. „Při vymýšlení otázek jsem se inspirovala těmi, které jsem měla k dispozici ze hry pro Pelhřimovsko. Pro někoho tam mohou být chytáky, ale mně se zdají všechny celkem lehké,“ usmívá se.

Hra vznikla poměrně rychle, a to za půl roku. Bylo to tak o polovinu méně než v případě prvotiny z Pelhřimovska. „U ní jsme testovali herní mechanismus a různě ho ladili. To nám zabralo nejvíce času, a proto to tak trvalo,“ vysvětluje milovník deskovek.

Hra vyšla tento týden a její tvůrce ji postupně rozváží „do světa“. K dispozici tak bude buď u jednotlivých obcí, nebo na webu foxgames.cz, který Petr Liška provozuje, a může být například ideálním vánočním dárkem.

S vydáváním regionálních vědomostních her ale nekončí. „Příští rok se vrhneme na Žďársko a Třebíčsko. Zvážíme i velké rozšíření pro Pelhřimovsko. Chci znovu oslovit všechny obce a ukázat jim, že už to není jen něco na papíru,“ nastiňuje Liška. „No a pak se třeba pustíme do dalšího kraje,“ uzavírá s úsměvem.

Jana Kudrhaltová