Ani řízku, jednomu z nejoblíbenějších jídel v restauracích, se nevyhnulo meziroční zdražení kvůli stoupající inflaci a rostoucím cenám energií. Ve Žďáře nad Sázavou cena pokrmu v hostincích přesahuje i dvě stě korun za porci. Zvlášť když si k ní strávník objedná i polévku. Přesto se v některých podnicích stále dá najíst i za méně než sto korun.

Ve žďárských hostincích a jejich cenách se dobře vyzná Michal Bílý. V okresním městě totiž pracuje a na obědy často využívá zdejší "meníčka". „Zdražení oproti loňskému roku je poznat. Přesto se dá ve městě běžně slušně najíst i za sto třicet korun. Což pro mě jako dělníka není vůbec špatná cena. Rád například chodím do restaurace Pohoda nebo Hajčman. Navíc se to hodí, když jsou otevřené od desíti,“ dal svá doporučení Bílý.

Některé restaurace však nabízí řízek i za více než dvě stovky. „Týká se to například podniku Rebel Na Farských. Tam člověk s rodinou nechá mnohonásobně víc peněz. Na druhou stranu už je to přece něco modernějšího a má to styl. Takže to chápu. Přesto takové ceny nejsou pro každého,“ přiblížil svůj názor Bílý.

Mezi restaurace, které se snaží držet ceny spíše při zemi, patří také Süssův hostinec. Řízek v dětské porci vyjde na devadesát korun. Provozovatel Radek Pohanka přiznává, že se to vyplatí. „Zaměřujeme se na závodní stravování. Ve všední dny sem chodí zaměstnanci okolních firem. Díky tomu k nám přijde víc hostů, máme tak větší obrat, a můžeme si proto dovolit menší marži. Musí to být vyvážené,“ vysvětlil Pohanka.

Ceny řízků ve Žďáře



restaurace Grand Poppet: smažený kuřecí řízek (150 g): 155 korun



restaurace U Pošty: smažený řízek z mladého divočáka, bramborový salát (150 g): 140 korun



restaurace Na Farských: smažený kuřecí řízek z prsou / vepřový řízek z kotlety, šťouchané brambory s máslem a pažitkou, kyselá okurka, citrón (150 g): 205 korun



Süssův hostinec: smažený kuřecí / vepřový řízek (100 g): 90 korun; smažený vepřový řízek (200 g): 120 korun



restaurace Krystal ZR: smažený kuřecí / vepřový řízek, vařené brambory (150 g): 145 korun



restaurace Zimní stadion: Smažený vepřový řízek, bramborový salát (150 g): 140 korun



Original restaurace INGOT: smažený vepřový řízek, vařené brambory (150 g): 159 korun



restaurace Pohoda: smažený kuřecí řízek, příloha dle denní nabídky (150 g): 135 Kč



hotel Hajčman: smažený vepřový řízek (150 g): 129 korun

Ani Süssově hostinci se však nevyhnulo zdražení. „Od pandemie je to zhruba třicet procent. Ale zamávalo s tím hlavně nedávné navýšení cen energií a surovin. To není ani rok zpátky. Jelikož máme ceny natěsno, jejich změnu řešíme průběžně. Když zdraží vstupní surovina, musíme zdražit i my. Jenže to bývá otázka koruny či dvou,“ ujistil Pohanka. A dodal, že některá jídla se daří i zlevnit. „Například sýr jde cenově dolů, takže také můžeme zlevnit,“ popsal.

Zdražování poledního menu v době výrazné inflace a zároveň očekávaného poklesu reálných příjmů vede podle ekonomů také k tomu, že řada lidí dává radši přednost přípravě jídla doma. „Naučila je to pandemie. Ten trend je patrný také v jiných evropských zemích,“ konstatoval ekonom Lukáš Kovanda.