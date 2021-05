Tradiční plesové radovánky se kvůli koronavirové pandemii nemohly uskutečnit. Přesto se podařilo vybrat přes tři sta tisíc korun. Ty poputují do novoměstské nemocnice. „Pomohou třeba i pacientům zotavujícím se z onemocnění Covid-19,“ oznámila mluvčí nemocnice Nové Město na Moravě Tamara Pecková.

Charitativní ples každoročně organizují žďárské společnosti Gremis, DEL, Hettich a Tokoz. „Moc nás mrzelo, že se letos společně nesejdeme na tanečním parketu. Když jsme se o tom s kolegy z ostatních firem bavili, napadlo nás, že bychom mohli zrealizovat alespoň tu charitativní část. Ta je totiž vždy součástí našich plesových aktivit,“ sdělil ředitel společnosti DEL Jiří Kabelka.

Firmy se dohodly, že dají dohromady dar ve výši sto tisíc korun. Tato částka vytvořila základ veřejné sbírky, do které se pak mohl zapojit každý. Číslo sbírkového účtu bylo zveřejněno 1. března. „Byli jsme mile překvapeni. Začaly se nám ozývat další firmy ze Žďárska a Novoměstska, že by se rády k naší iniciativě připojily,“ popsal nebývalý zájem o podporu ředitel společnosti Tokoz Vladimír Chládek.

A kolik korun se na letošním Charitativním plese nakonec vybralo? „Po finálním sečtení činí celková částka úctyhodných 300 408 korun. A aby toho nebylo málo, společnost Toyota HS Automobil nabídla nemocnici na rok k zapůjčení nový automobil,“ upřesnila Tamara Pecková.

„Velice si vážíme toho, že na nás firmy z regionu myslí. To, že se jich tolik připojilo, je pro nás příjemné překvapení. Skvělý výsledek sbírky nevnímáme jen jako materiální pomoc, za kterou našim pacientům pořídíme nové vybavení. Pro nás je to i vzkaz od obyvatel regionu, že si práce našich zdravotníků váží. Zvláště v této těžké době nám to dává sílu a povzbuzení,“ poděkovala organizátorům Charitativního plesu i všem dárcům ředitelka nemocnice Věra Palečková.