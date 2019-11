„Události, které se děly v Praze, se do Nového Města na Moravě dostávaly jen velmi pozvolně, spíše prostřednictvím vyprávění. Jedním z iniciátorů generální stávky, největší akce celé revoluce v Novém Městě na Moravě, byl Miloš Nejedlý, který pak stávku také moderoval. V prosinci 1989 se následně v místním kině promítaly záběry ze 17. listopadu v Praze,“ popsal sled novoměstského dění externí pracovník Horáckého muzea Libor Denk.

Tehdejší absence mobilních telefonů, počítačů a internetových sítí znamenala pomalejší šíření zpráv. To, co se dělo v hlavním městě, se do ostatních míst republiky šířilo jen pomalu.

„Prvotní informace přišly tak, že to někdo někomu řekl, a ten to pak řekl dalšímu. A tak to postupovalo dál. Na základě těchto informací se začali lidé scházet u kašny na tehdejším Sekaninově náměstí, kde mezi sebou debatovali. Občas někdo vyskočil na kašnu, aby byl lépe slyšet. Bylo to všechno naprosto spontánní. Já sám jsem na tato setkání začal chodit od chvíle, kdy jsem se o nich dozvěděl, to bylo asi od pondělí 21. listopadu. Tyto mítinky se konaly až do 27. listopadu, kdy se uskutečnila generální stávka,“ zavzpomínal Miloš Nejedlý, který se stal jednou z nejvýraznějších osobností novoměstské sametové revoluce.

Ještě před generální stávkou – 23. listopadu – vstoupili do manifestační stávky na podporu požadavků vysokých škol studenti gymnázia společně s učni středního odborného učiliště lesnického. „Jel jsem z oběda a viděl jsem, že po ulicích jde průvod studentů z lesnického učiliště v Petrovicích. To bylo poprvé, co jsem si uvědomil, že se něco děje. Studenti z Petrovic také byli první, kteří se v ulicích města objevili. Říkali mi, že nesouhlasí s událostmi na Národní třídě v Praze,“ přidal svou vzpomínku muž stojící tehdy takříkajíc na druhé straně barikády, tehdejší předseda národního výboru Petr Klapač.

O den později se v šest hodin večer na mítinku Občanského fóra na tehdejším Sekaninově náměstí sešlo okolo dvou set lidí. Slova se ujali Miloš Nejedlý a evangelický farář Jan Keller. „Pamatuji si toto první shromáždění. S kolegy jsme se sešli, abychom jednali o situaci na úřadě u mě v kanceláři. Najednou jsem si všiml, že se na náměstí objevují skupinky lidí. Pak jich tam přibývalo. Tak jsme si řekli, že se tam půjdeme podívat. U kašny hovořil především evangelický farář, pan Keller. Když mě lidé zahlédli, tak na mě mávali, ať přijdu také něco říct. Začali mi klást otázky, na které jsem často nevěděl, jak odpovědět. Jeden malý skaut se mě například ptal, proč se učíme ruštinu. Přišlo mi to tehdy ještě hodně neuspořádané. Lidé často nevěděli, co se děje. Ani já jsem tehdy nevěděl, co se bude dít,“ popsal náladu té doby Petr Klapač.

Městský výbor Komunistické strany Československa byl poprvé svolán až 26. listopadu. Po bouřlivém jednání se novoměstští komunisté postavili proti připravované generální stávce. Jejich názor už ale nikoho nezajímal, přestože v den generální stávky byli novoměstští obyvatelé i zaměstnanci místních firem rozhlasem vyzýváni, aby se akce neúčastnili.

Rozhoupané zvony kostelů a zvuk sirén už v poledne v den stávky lákaly davy lidí do centra města. „Shromáždili se tam především zaměstnanci místních podniků, velmi aktivní byli například zaměstnanci Chirany. Lidí se tam shromáždilo okolo dvou tisíc,“ uvedl Libor Denk.

„Generální stávku jsme připravovali se skupinou lidí, kteří utvořili takzvaný přípravný výbor. V podstatě se jednalo o přípravu pódia na kašně a zajištění ozvučení. Ozvučení jsem chystal společně s Pavlem Prokopem, použili jsme aparaturu skupiny Barel Rock. Průběh moderoval pan Keller, který uváděl jednotlivé řečníky. Já jsem na závěr zahrál a zazpíval píseň od Honzy Bořila Bařtipán. A když tak dnes sleduji dění a politiku, bylo by potřeba tuto píseň zase začít hrát a zpívat. Je neuvěřitelně nadčasová,“ okomentoval Miloš Nejedlý.

Úřady se stávkujícím do cesty nepletly. „Ze strany úřadů, v našem případě městského národního výboru, se dá říci, že přístup byl vstřícný. Měli jsme i možnost pomocí městského rozhlasu zvát občany na setkání a besedy v kulturním domě,“ souhlasil s tímto tvrzením Miloš Nejedlý.

V malém městě, kde si všichni vidí takříkajíc do talíře, zná každý každého. Tehdejší situace nebyla pro vedení města právě záviděníhodná. „Obavy jsem samozřejmě měl. Nevěděl jsem, co se bude dít, co bude s republikou. Neměl jsem strach o sebe, ve městě jsem se narodil a svou práci jsem se snažil dělat dobře. Nic špatného jsem neudělal, takže jsem byl klidný. Samozřejmě jsem občas slyšel nějaké ty pivní řeči ať nás pověsí na kandelábr, ale na to jsem nedbal. Vedení strany jsme okamžitě odstavili. Vůbec nikdo nám neříkal, co máme dělat. Oni pravděpodobně byli tak zaskočeni, že to sami nevěděli,“ poznamenal Petr Klapač.

Dnes, po třiceti letech, nastal čas na zhodnocení nejen tehdejší doby, ale hlavně následného vývoje. „Myslím, že jsme promarnili spoustu příležitostí a dnes se potvrzuje to, co tenkrát mnozí říkali. Než se společnost dá do pořádku, bude to trvat dvě až tři generace. Proto je úžasné, že mladí lidé dnes mohou cestovat po světě bez toho, aby jim nějaká stranická buňka ve spolupráci se Státní bezpečností tuto cestu povolovala nebo zakazovala. Mohou tak získávat zkušenosti, zjišťovat, že ve světě nejsou o nic chytřejší než my, mohou se učit, co to je demokracie, a jaký vliv na politiky by mělo mít veřejné mínění. Dle mého názoru je veřejné mínění, jedním ze základních pilířů demokracie, a pokud stojí v čele země politici, kteří toto veřejné mínění zpochybňují, je něco špatně. Tato společnost potřebuje politiky, pro které je názor občanů základem pro jejich práci, politiky, kterých by bylo možno si vážit, a kteří pracují opravdu pro blaho občanů této země. Ne politiky, jejichž jediným zájmem je dostat se do učebnic, nebo zajišťovat podporu podnikání svého nebo svých kamarádů,“ řekl Miloš Nejedlý.