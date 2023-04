Setkává se s utrpením, ale i touhou po životě. Kaplan Vojtěch Hrouda se šestnáct let snaží pomáhat pacientům i jejich příbuzným v novoměstské nemocnici. Absolvent Evangelické teologické fakulty Karlovy univerzity nebere svou práci v nemocnici jako čistě církevní službu a nepokládá se za nemocničního faráře. Napsal čtyři knihy, pátá má světlo světa spatřit do roka. Bude o bulimii.

Nemocniční kaplan Vojtěch Hrouda napsal čtyři knihy. Chystá vydat pátou. Foto: poskytla Nemocnice Nové Město na Moravě

Vojtěch Hrouda pomáhá lidem v novoměstské nemocnici vyrovnávat se s nemocí a čelit životním krizím. „Nemocniční kaplan by měl umět reagovat na otázky, nejistoty a bolesti lidského ducha. Každý člověk, tedy i každý pacient, má totiž svou osobní spiritualitu. Ta hraje v lidském životě velkou roli. Já nejsem psycholog, jsem teolog. Pravdou je, že v nemocnici je práce psychologa a kaplana podobná. V tom, že předmětem zájmu obou profesí je lidské nitro,“ vysvětluje kaplan.

Kaplan je k dispozici komukoliv, kdo o jeho služby stojí. Mluví jak s lidmi, kteří se nehlásí k církvi, tak s křesťany. Nemocničního kaplana může pacientům také doporučit lékař nebo zdravotní sestra. „Někdy sestry samy poznají, že by jejich pacient ocenil duchovní podporu. Jiní pacienti požádají sestru o mou návštěvu sami. Nebo mi zavolají. Častěji docházím na ta oddělení, kde leží pacienti se závažnými diagnózami nebo lidé staří či umírající. Zde je velký prostor pro pozdvihání ducha. Také dost záleží na tom, jak dlouho pacient v nemocnici pobývá,“ popisuje Hrouda.

Kdo by čekal, že rozhovory kaplana s nemocnými lidmi bývají jen vážné, může být překvapen. „Smích přece léčí, to platí i v nemocnici. Hodně záleží na povaze člověka. Nelze se smát všemu, ale o trpkých a neveselých věcech se často dá mluvit s nadhledem. Jenom to chce ‚cit pro věc‘ a umět rozeznat, kdy a u koho je legrace vhodná,“ přitakává nemocniční kaplan.

Vojtěch Hrouda je také autorem čtyř knih a podle jeho slov ho psaní těší. „Rád do slov zachycuji, co jsem v životě uviděl. Psaní beru jako způsob přemýšlení o člověku. Přitom se snažím, aby moje texty nebyly ‚zbožné‘. Chci čtenáře povzbudit, pokud možno věrohodně, to znamená bez laciného patosu. Hraji si s fantazií, se zvukomalbou, s poetikou přírody. Jako farář kážu občas v kostele. Před sedmi osmi lety mě jeden cyklus vlastních kázání ovlivnil natolik, že jsem z něj udělal knížku. Jsou to aktualizace biblických textů o Abrahamovi,“ komentuje Hrouda.

V druhé knize kaplan z novoměstské nemocnice literárně zpracoval proroka Ezechiele. „Prastarou, možná legendární, ale rozhodně fascinující postavu. Můj text není teologický, knížce by měli rozumět i čtenáři, kteří neznají náboženský jazyk,“ uvádí kaplan. Třetí kniha je v podobném duchu. „Její ústřední postavou je prorok Jonáš. Ten je z trojice Abraham, Ezechiel, Jonáš asi nejznámější, protože ho spolkla veliká ryba. Jonáš jako postava je obdivuhodný muž. Jonáš jako ‚zpráva o člověku‘ je odvážný, pravdivý, živý a emotivní, nadčasový i současný. Vlastně moderní,“ dodává kaplan.

Čtvrtou knihu psal deset let

Čtvrtá kniha se od předchozích liší. Jmenuje se Lehkonozi a její podtitul upřesňuje, že je to příběh o vině a vyběhnutí. „Tuhle knížku jsem psal dlouho, asi deset let. Je to taková autobiografická fikce, do níž jsem vložil hodně energie. Popsal jsem v ní svůj vnitřní zápas. Její klíčová slova by mohla být vina, bod obratu, nový začátek, vysvobození a lehkost života. Kniha je též o lehkých nohách – o běhu a jeho mystice,“ konstatuje Vojtěch Hrouda.

Do roka se dočká vydání i jeho další kniha. Věnovat se bude bulimii. „Půjde o takovou zprávu otce jiným otcům, kteří také nemohou pochopit, jak se jejich dítě dostalo do kolotoče přejídání a dávení. Bulimie je mrcha,“ uzavírá kaplan z novoměstské nemocnice. Jeho knihy si mohou zájemci pořídit přes internet.