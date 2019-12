I v letošním roce se budou moci lidé po vánočních hodech pustit do tradičního kufrování neboli bloudění s Chaloupkami. Dvě ze tří připravených akcí, které začnou 27. prosince kufrováním v Brtnici na Jihlavsku, se odehrají ve Žďárských vrších.

Kufrování s Chaloupkami patří k tradičním akcím. | Foto: archiv Chaloupek

Konkrétně v Novém Městě na Moravě a v Krátké u Sněžného, kam se mohou příznivci orientačního běhu či procházek všeho věku a výkonnostních kategorií vydat 29. a 30. prosince. „Za Novoměstským kufrováním vyrazte do Nového Města v neděli 29. prosince. Čeká vás pobíhání nebo procházky zimním městem, které se vám tak ukáže z trochu jiné perspektivy, než jste zvyklí. Každopádně vás na konci čeká pořádný hrnek s voňavým bylinkovým čajem z bylin sbíraných na lukách Žďárských vrchů. Start i cíl je v Horáckém muzeu. Trasy budou připravené pro začátečníky, rodiny s dětmi i pro zdatnější běžce, zájemcům zapůjčíme buzolu a změříme čas. Startovné je tentokrát pouhých 30 korun,“ přiblížil Jan Uher z obecně prospěšné společnosti Chaloupky. V Novém Městě akce proběhne počtvrté, a to v době od 10 do 14 hodin.