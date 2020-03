Lékaři a zdravotníci jsou v plném nasazení. Novoměstská dětská lékařka Eva Mátlová je malým pacientům k dispozici nejen v ordinaci, ale také na pohotovosti. A to i přesto, že by si jako důchodce mohla užívat zaslouženého odpočinku. „I když jsem v rizikové skupině, chodím sloužit i na pohotovost. Nedá se nic dělat,“ vysvětlila lékařka.

Dětská lékařka Eva Mátlová. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Nad některými současnými zážitky, jak jejími vlastními, tak i některých kolegů, zůstává rozum stát. „Kolegyni přišla na pohotovost paní, která přijela z Německa. Na dveřích čekárny je velká cedule upozorňující na to, že lidé, kteří přijedou z rizikové oblasti, to musí nahlásit telefonicky. Tato dáma ale vlítla rovnou do čekárny a zabušila na dveře ordinace,“ povzdechla si nad bezohledností některých lidí lékařka.