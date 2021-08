/FOTO, VIDEO/ Bývalo tady tři sta padesát obyvatel. A do školy chodilo šedesát dětí. Teď je ze školy obecní úřad a obchod. A obyvatel je tu jen něco málo přes stovku, říká třiaosmdesátiletý Miroslav Voborný z Mirošova.

Obec Mirošov. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

Ve dvou školních třídách v době jeho dětství vyučovalo pět učitelů. Jeden bydlel přímo ve škole, ostatní učitelé dojížděli. „Když jsme zlobili, dostali jsme naliskáno. Nikdo se s námi nemazlil. Do školy v Mirošově jsme chodili až do páté třídy. Pak jsme chodívali do měšťanky Strážku a později do Bobrové,“ pokračuje pamětník.