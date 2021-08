Houbovec, zalitka, paštika i čalamáda: houby kralují v kuchyních na Žďársku

/RECEPTY UVNITŘ ČLÁNKU/ Hřiby, holubinky, muchomůrky růžovky nebo lišky lidově nazývaná kuřátka, to vše teď nabízejí lesy na Vysočině. „Moje babička o houbách říkávala, že je to maso lesa. A uměla z nich vykouzlit hotové zázraky. Ani hostina pro krále by se za její houbové pokrmy nemusela stydět,“ vzpomíná na dny svého dětství prožité v chalupě u babičky Radim Hromádka ze Žďáru nad Sázavou.

Obliba hub stále trvá. A houbových receptů přibývá. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Obliba hub se od té doby nezměnila. A houbových receptů ještě přibylo. I když ty původní, od babičky, jsou prý pořád nejlepší. „U nás nejvíc letí houbovec. Houby se povaří a smíchají se s vajíčkem a v mléce namočenou houskou. Přidá se majoránka, česnek, kmín, trochu uzeného masa a hrubá mouka. Směs se pak nalije na plech a upeče,“ popsala jeden z tradičních receptů Leona Hrdinová z Rokytna. Stejné oblibě se dodnes těší i polívka zvaná zalitka. „Do osolené vody se dají vařit na kostičky nakrájené brambory a čerstvé houby. Když jsou brambory měkké, přidá se nakrájený čerstvý kopr a pak se polívka zahustí moukou rozmíchanou v mléce. Ještě chvilku se to povaří a nakonec dochutí octem,“ ukazuje Marie Nekvindová z Nového Města na Moravě. Tuto polévku vaří na Vysočině i v zimě. Jen namísto čerstvých hub použijí houby naložené na kyselo. I s nálevem. Všechny houby domů nosit nesmí: houbař z Herálce o nich kreslí vtipy, podívejte Přečíst článek › Houby donesené z lesa se musí spotřebovat co nejdříve. Aby si na nich lidé mohli pochutnat i v době, kdy krajinu pokryje sníh, museli se naučit je zpracovat tak, aby vydržely. Nejčastěji je suší. Oblíbené je i zamražování. „Taky se houby podusily v sádle, daly se do sklenic a ty se zavíčkovaly. Tak vydržely přes celou zimu,“ přidala další možnost, jak houby zpracovávat, Leona Hrdinová. Na uchovávání hub se používá i sladkokyselý nálev. „Do něj se nakládají drobnější houby. A taky se v něm zavařuje směs hub a zeleniny. Kousků květáku, mrkve, zelených fazolek, malých cibulek a drobných hub. Vypadá to moc hezky, je to pěkně barevné,“ říká Leona Hrdinová. Houbová čalamáda Čím dál oblíbenější je v poslední době i houbová čalamáda. Z hub, papriky, cibule a kečupu. „Někdo ji ale dělá jen ze zeleniny a z hub, kečup nepoužívá,“ podotýká Leona Hrdinová. Houbové recepty z Vysočiny.Zdroj: DeníkČalamáda se dá použít na kde co. „Já dělám něco velice podobného, říkáme tomu ale houbové tousty. Používám je na topinky, pod maso i do rizota. Dají se zužitkovat jakkoliv,“ potvrzuje Pavla Smolková z Rozsoch, která nedá dopustit ani na houbovou paštiku. „Recept je podobný jako na houbové tousty, akorát se tam přidávají ještě syrová vajíčka. A nakonec se všechno rozmixuje,“ vysvětluje Pavla Smolková. Důležitá pro tento recept je barva použité papriky. „Podle ní chytá barvu i paštika. Nejhezčí je paštika z červené papriky, ta má pak barvu do oranžova,“ komentuje Pavla Smolková. Houbová paštika

Na 1 kg sádla osmahneme 1 kg nakrájené cibule, přidáme 1 kg na jemno nakrájených paprik, 2 kg nakrájených hub, jednu feferonku, sůl, pepř a dusíme do měkka. Vlažné rozmixujeme a přidáme 5 syrových vajec. Promícháme, plníme do sklenic a dvě hodiny zavařujeme v páře.



Houbová čalamáda

Nakrájíme 2 kg hub a 10 minut ve vodě vaříme. Propláchneme studenou vodou. 1,10 kg paprik nakrájíme na nudličky, ¾ kg cibule na plátky a podusíme na ¼ l oleje 15 až 20 minut. Přidáme houby, ¼ l octa, 3 lžičky soli, 2 lžičky mletého nového koření, 2 lžičky mletého pepře, 60 dkg kečupu a 30 dkg cukru. Zamícháme, plníme do sklenic a sterilizujeme hodinu při 100 stupních Celsia.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu