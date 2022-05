K rekonstrukci a budování ve svých zařízeních se uchýlili i provozní z Třebíčska a Žďárska. A to například Daniel Kleibl z penzionu Kocour. „Zákazníkům jsme nachystali nové koupely a zrekonstruovali také zahrádku.

Rekonstruovat se chystají i v penzionu V Kapli na Žďársku, museli se tam ale potýkat s jiným problémem. A sice změnou majitele. „Letos to po otci převzal syn. Zatím se zaměřujeme na tohle. Na zimu tu ale chceme postavit saunu,“ prozradila za penzion Markéta Veselá.

Skoro všechny penziony a hotely se musely uchýlit ke zdražování. Jedním z míst, kterých se zdražování dotkne, je hotel Sněžná. „Hlavním důvodem je zdražování energií. Zatím máme fixaci cen, jenže to nakonec do ubytování budeme muset promítnout“ připustil majitel Radek Ambrož.

Plyn v nemilosti: lidé na Vysočině berou sklady uhlí útokem, není už ani prach

Zdražit museli jak ve Wille, tak i v hotelu Kouty. „Snažíme se zatím držet ceny ubytování stejné jako v roce 2021. K mírnému zdražení došlo ve stravování, zde musíme reagovat na nárůst cen potravin, avšak neustále pracujeme na zvyšovaní kvality jídel. Vše závisí na dalším vývoji, ale další razantní zdražování neplánujeme. Hosté na nás nezanevřeli ani za covidu a přicházeli nás podpořit i v době zavřených restaurací. Za to jsme jim vděční,“ komentovala Gulašiová. I dle slov Jenšíkové bylo zdražení služeb nutné. „Museli jsme k tomu přistoupit. Nebylo to nikterak razantní v žádném z okruhů ale,“ sdělila.

Hotely leckdy musí zdražit, nejedná se ale o rapidní nárůst



Často za to může nárůst cen potravin nebo energií



Některé termíny jsou vyprodané, leckdy je i větší zájem českých turistů

Napříč krajem se ale na zákazníky těší. „Sice to není takové jako před rokem 2019, ale přece jen to vypadá slibněji. Poslední dva roky nebyly moc vydařené. Však v tuhle dobu jsme snad museli loni ještě být zavření,“ snažil se vzpomenout Ambrož. Dodal, že dříve si lidé pokoje zamlouvali na měsíce dopředu. Nyní je to v řádu týdnů.

Opačnou zkušenost mají však v kojetickém penzionu na Třebíčsku. Poslední dva roky hodnotí jako výborné. „Lidé tolik neodjížděli do zahraničí, takže jsme měli pořád plno. Bylo to lepší než v letech před covidem,“ zhodnotila majitelka historického statku Irena Neterdová. Letos zatím evidují menší zájem než loni. „Zatím máme vyprodáno z poloviny. Nevím, jestli se vrací k výletům k moři nebo naopak začínají více šetřit a nechtějí,“ zamyslela se.

V hotelu Kouty už mají nejlepší termíny vyprodané. „Často musíme lidem odpovídat, že nejžádanější termíny už máme obsazené. Lidé byli zodpovědní, a termíny rezervovali už například koncem minulého roku, myslíme si, že o dovolené v Čechách je velký zájem“ říká provozní hotelu Petra Gulašiová.