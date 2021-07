Lidé z Bobrůvky nadají na „svůj“ obchod dopustit. „Podařilo se nám jej podpořit prostřednictvím dotace z Kraje Vysočina. Obchody v okolí mizí, my máme naštěstí soukromou provozovatelku paní Pancnerovou. Ta obchod držela i po celou dobu koronavirové pandemie, za což jsme jí velmi vděční,“ smekla poklonu soukromé podnikatelce provozující místní prodejnu místostarostka Bobrůvky Martina Bartošková.

Právě koronavirová pandemie ukázala, jak moc je obchod v obci zapotřebí. „Rozváželi jsme sice roušky po obci, ale když někdo potřeboval nějakou navíc, tak si pro ni zašel do obchodu. Bylo to takové styčné místo, kde jsme mohli roušky nechat," vysvětlila Martina Bartošková.

Styčným místem místní prodejna zůstává i nadále. Právě tam mohou totiž místní nosit finanční dary pro obce na jižní Moravě postižené živelnou pohromou. „Vyhlásili jsme sbírku. A plánujeme, že něco dá i obec samotná,“ podotkla Alena Němcová.

„Ještě nemáme úplně vyřešené, kam peníze konkrétně pošleme. Ale zvažujeme, že je rozdělíme mezi nejpostiženější obce,“ dodala Martina Bartošková.