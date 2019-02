Nové Město na Moravě - Novoměstský horolezec Radek Jaroš se dnes vydá do Pákistánu. V plánu má konečně zdolat svou osudovou horu, K2. Druhý nejvyšší vrchol planety mu už čtyřikrát odolal.

Radek Jaroš se znovu chystá na K2. | Foto: Deník/Pavel Mikeš

„Poletíme z Prahy přes Istanbul až do finální stanice v Islámábádu. Bude trvat dalších asi deset dní, než se dostaneme přímo pod horu. K2 se pokusíme vylézt jižní cestou přes Česenův nebo Abruzziho pilíř. Nahoru se dá vystoupit jen v létě, jindy to není možné. To ale neznamená, že je to bezpečné. Ohrožovat nás bude hlavně počasí, laviny a samozřejmě i obrovská nadmořská výška. Hora vás v podstatě musí na vrchol pustit, ale zastrašit se jen tak nenecháme," vzkazuje svým příznivcům Jaroš.