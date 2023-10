Nová autobusová zastávka, hezké pláže nebo mola s altánem. To všechno má vzniknout v okolí Velkého žďárského rybníka. Podle architektky a krajinářky Lucie Radilové jde o unikátní území, kdy se centrum města mísí s nedotknutou přírodou. Jenže místní mají k plánům i výhrady. „Žijí tady husice, labutě, ledňáček nebo vzácné druhy hmyzu. Pokud se to tu překope, přijdou o místo k životu,“ ozývá se s námitkou jedna žena, která se přišla na projednání studie podívat.

Žďárský starosta Martin Mrkos následně ujišťuje, že mají v plánu brát na rostliny i živočichy ohled. „Zvířatům domov nikdo brát nechce. Víme, že tady máme vzácný ekosystém. Netradiční už je to, že v centru města máme takovou velkou plochu. Chceme s ní pracovat. Je to i potřeba, aby mohl rybní plnit retenční funkci a chránil město před záplavami. V minulosti se už stalo, že se voda přelila přes okraje. A nejen kvůli zvířatům se ještě sejdeme s ochranáři, abychom to probrali,“ ujišťuje starosta.

Uprostřed rybníka se nad hladinou tyčí ostrov. Ten je kromě stromů a zeleně plný života díky zvířatům, kteří tam mají útočiště. Člověk se tam suchou nohou nedostane. „Dopadne to tak, že ostrov tam zůstane. S tím nic dělat nebudeme,“ slibuje Mrkos a zdůrazňuje, že primární motivací změn je zabránění záplav při přívalovém dešti. Rybník odbahní a hladina bude níže než doteď.

Zkrášlení okolí pak má přitáhnout více lidí, kteří by v něm trávili volný čas podobně jako v parcích.

Video: lidé debatovali o úpravě rybníku ve Žďáře nad Sázavou.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Navzdory změnám však z Velkého žďárského rybníka nemá být veřejná plovárna. Podle krajinářky Radilové přírodní ráz místa zůstane. „Cílem je dostat lidi do okolí vody, ne do ní. I když se nějací odvážlivci samozřejmě vykoupou. Lidé tu najdou odpočinek, zpříjemní si čekání na autobus nebo si tady v zimě zabruslí. Zatím jde každopádně jen o studii. Projekt ještě není hotový. Proto oceníme i připomínky, co by se lidem mohlo líbit a jak si to sami představují. Oni to budou využívat,“ vysvětluje architektka.

Že je potřeba na projektu ještě zapracovat, si myslí také žďárská obyvatelka Jiřina Kolínská. „Vidím rozpor v tom, že z toho nemá být koupaliště. Přitom je cílem dostat lidi k vodě. Budou tu mola, altány. To přímo ke koupání vybízí. A v návrzích mi chybělo také sociální zařízení nebo parkoviště. Počet lidí se zvýší, takže s tím je nutné počítat i s tímto,“ zamýšlí se žena ze Žďáru.