Žďár nad Sázavou - S horkým letním počasím se nyní musí vyrovnávat každý. Hlavně ale ti, co musejí pracovat venku, například dělníci, kteří stavějí most na sídliště Klafar nebo opravují silnice či žďárské náměstí.

Své o horku ví i pokrývač Josef Petržálek, který pracuje na střechách i v tom největším parnu. Když už je hodně velké teplo, jdeme pracovat až k večeru a nesmí chybět neslazená voda, říká. | Foto: Deník/Karel Pech

„Když za to dostávám peníze, co mi zbývá jiného, než to nějak zvládnout?" říká jeden z pomocných brigádníků Kamil Laštovička. „Pracuji tu jen příležitostně, hlavně v době prázdnin," dodává.

Jak se on sám brání proti úžehu nebo spáleninám? „Já opalovací krémy moc nemusím, tak nosím radši dlouhé kalhoty a tričko. Snažím se hodně pít, klidně až pět litrů denně. Ale zatím mi ještě nepřišlo, že by to horko bylo nějak nesnesitelné, to je někdy horší třeba déšť." Ke konci dne potom často vyráží celá parta na pivo. „Většinou ano, ale někdy je ta celodenní práce tak náročná, že jdeme všichni radši domů spát," hodnotí práci Laštovička.

Své o boji s horkem ví i Jan Hudeček vypomáhá jako pokrývač. „Párkrát jsem se během práce spálil, a to bylo dost nepříjemné. Ale poučil jsem se z toho, teď už používám opalovací krém. Na střeše totiž bývá děsné horko, a to se nedá v tričku prostě vydržet," říká.

Vysoké teploty ztěžují práci ale například i tam, kde jsou zdroje tepla, v hospodách a restauracích, v dopravních prostředcích. „To vedro tu někdy bývá skoro nesnesitelné. Snažíme se hodně větrat. Otevíráme všechna okna, abychom vytvořili průvan, zatahujeme žaluzie,celý den nám tu běží na plné obrátky větráky," stěžuje si kuchař František Novotný. „Také musím pořádně dodržovat pitný režim," dodává.

Dopravní firma Zdar se snaží vycházet potřebám svých zaměstnanců v létě vstříc. „Chápeme, že toto horko zasahuje i naše řidiče, na které přes okénka neustále svítí slunce, a rozhodně ztěžuje výkon jejich práce. Proto v těchto měsících dostávají speciální stravenky, za něž si mohou nakupovat pití," říká vedoucí provozu Milan Šimka.