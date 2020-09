Horká: Chci zastavit mizení obchodů a služeb z obcí

Iva Horká je velkomeziříčskou rodačkou. Má více jak 25 let zkušeností z lokální žurnalistiky. Několik let vydává vlastní nezávislý týdeník Medřičské listy. Do Senátu kandiduje jako nezávislá, tedy bez podpory politických stran. Je absolventkou Mendlovy univerzity, fakulty provozně-ekonomické a Masarykovy univerzity, Filozofické fakulty. Je členkou Komise pro kulturu a cestovního ruchu při radě města ve Velkém Meziříčí.

Iva Horká | Foto: Deník / Redakce

Proč jste se rozhodla kandidovat do Senátu? Protože jsem po více než 25 letech práce novinářky na Žďársku, kdy jsem upozorňovala na místní problémy a kauzy politiků, došla k závěru, že toho z pozice žurnalistky již více nezmůžu. Proto se chci aktivně podílet na tvorbě zákonů, které řeší lokální a celorepublikové problémy. A jako jsou média považována za „hlídacího psa demokracie“, tak Senát pokládám za pojistku demokracie. Co považujete za nejpalčivější problém Žďárska, a jak ho chcete pomoci řešit? Palčivým problémem je mrhání peněz daňových poplatníků. Občané na Žďársku kvůli netransparentním a špatným rozhodnutím politiků přijdou za šestileté senátorské období o asi dvěmiliardy korun. Proto chci docílit zlepšení kontrolních mechanizmů a také hmotné odpovědnosti politiků. Potřebovali bychom rovněž zastavit mizení obchodů a služeb v obcích. Toto chci řešit začleněním do státního rozpočtu. Trápí nás i sucho a kůrovec, nedostatek terénní a pobytové péče pro seniory nebo dlouhodobý odliv mladých lidí z regionu. Také je nutné podpořit regionální živnostníky a podnikatele. V jakém výboru horní komory byste chtěla působit a proč? Chtěla bych do Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, kde bych mohla nejlépe realizovat svůj volební program. Tam bych totiž mohla zúročit své lokální zkušenosti a řešit tak regionální problémy na celostátní úrovni. Jak hodláte skloubit práci v Senátu s vašimi dalšími aktivitami a rodinou? V případě mého zvolení předám vydávání novin synovi a budu tak senátorkou na plný úvazek. Díky tomu budu mít dostatek času na povinnosti v Senátu a objíždění obcí na Žďársku, jako to dělám už teď. Máte nějaké životní krédo? Chceš-li rozesmát Boha, řekni mu o svých plánech.

