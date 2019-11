„Ve stálé expozici muzea jsme zpřístupnili novou vstupní místnost. Jsou v ní vybrané exponáty, které odkazují na obsah muzejních expozic. Například sklo ze zaniklých sklářských hutí na Novoměstsku, lyže z dílny prvního regionálního výrobce lyží nebo nádherně vyšívaný horácký šátek,“ potvrdila Alice Hradilová z Horáckého muzea.

To ale není vše, co muzeum svým návštěvníkům nabízí. K vidění jsou tam nyní i další dvě výstavy, jedna z nich zaujme především ty nejmenší. Jde totiž o expozici lidových hraček ze sbírky Marty Kovaříkové ze Svratky. „Výstava potrvá do 30. listopadu. Na její závěr jsme připravili výtvarnou dílnu vedenou Zdeňkem Bukáčkem z Krouny, který je momentálně jediným výrobcem horáckých lidových hraček. Dílna se v muzeu uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu od 15 do 18 hodin. Účastníci všech věkových kategorií si mohou přijít namalovat dřevěnou hračku z dílny pana Bukáčka,“ prozradila Alice Hradilová.

Ve vestibulu muzea je pro změnu nainstalována výstava návrhů sgrafit novoměstského rodáka, malíře Karla Němce. „Sgrafita vytvářel Karel Němec v letech 1923 až 1950. V Novém Městě jich vzniklo přes dvacet, první na fasádě hotelu Panský dům, největší a nejvýznamnější na kostele svaté Kunhuty na Vratislavově náměstí. Většina z nich zdobí nebo zdobila soukromé domy. Některá sgrafita na nich najdeme stále, jiná zanikla spolu s domem, a některá byla majiteli domů odstraněna,“ přiblížila malířovo dílo Alice Hradilová.

Horácké muzeum už také chystá výstavy nové. Ta první je určena především místním patriotům. „Od 6. listopadu bude ve vestibulu muzea probíhat výstava k výročí sametové revoluce. Budou na ní vystaveny fotografie, dobové dokumenty a plakáty týkající se událostí po 17. listopadu 1989 v našem městě,“ nabídla Alice Hradilová.

Na druhou výstavu už se jistě těší všichni milovníci medu a včelích produktů. Od 8. až do 16.listopadu se totiž v muzeu opět zabydlí včelaři se svou výstavou nazvanou Vůně medu.